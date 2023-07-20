Haberler TFF 2. Lig Ş.Urfa yarışta olmak istiyor

Ş.Urfa yarışta olmak istiyor

Şanlıurfaspor teknik direktörü Zafer Turan, lige hazır girebilmek için hem transfer hem de antrenman anlamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Üst lige çıkmayı biz de istiyoruz. Biz de o yarışın içinde olmak istiyoruz. İnşallah bu hedefe gidecek bir performans sergileriz ve bu da bizi yukarılara taşır." dedi. Turan ayrıca "oyuncularımız çok istekli ve arzulu" diye konuştu.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Ş.Urfa yarışta olmak istiyor
Şanlıurfaspor teknik direktörü Zafer Turan, lige hazır girebilmek için hem transfer hem de antrenman anlamında çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Üst lige çıkmayı biz de istiyoruz. Biz de o yarışın içinde olmak istiyoruz. İnşallah bu hedefe gidecek bir performans sergileriz ve bu da bizi yukarılara taşır." dedi. Turan ayrıca "oyuncularımız çok istekli ve arzulu" diye konuştu.
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