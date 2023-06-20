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Altınordu'da 7 oyuncu kiralıktan geri döndü!

Spor Toto 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düşen Altınordu'da 7 oyuncu kiralıktan geri döndü!

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Haziran 2023 Salı 11:48
Altınordu'da 7 oyuncu kiralıktan geri döndü!

Spor Toto 1'inci Lig'den düşen Altınordu'da geçen sezon tecrübe kazanmaları için alt liglerdeki kulüplere kiralık gönderilen 7 genç futbolcu, kırmızı-lacivertlilerin TFF 2'nci Lig'de mücadele edeceği 2023-24 sezonu öncesi A takım kadrosuna dahil edildi. İzmir ekibinin geçici tranfserle gönderdiği ön libero Atalay Gürel (22), orta saha oyuncuları Tayfun Tatlı (21) ve Emre Oymak (22), kanat oyuncuları Altar Han Hidayetoğlu (21) ve Abdullah Soğucak (20) ile forvetler Anıl Arıcıoğlu (23) ve Gökberk Efe (21) yuvaya döndü. Küme düştükten sonra pekçok oyuncusu serbest kalan Altınordu, yeni sezon öncesi gençlerine sarıldı.

Atalay, 2'nci Lig'de Menemen FK formasıyla 32 maçta 5 gol attı. Tayfun, 3'üncü Lig'de Gümüşhanespor'da 29 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Emre, ikinci yarıda gidip 18 maçta oynadığı Van Spor FK ile 2'nci Lig'de Play-Off deneyimi yaşadı. Altar Han, Düzcespor formasıyla 2'nci Lig'de 36 maçta 11 kez rakip fileleri sarstı. Abdullah, ara transferde gittiği Bergama Belediyespor'da 3'üncü Lig'de 9 müsabakada 2 gol attı. Anıl, 2'nci Lig ekibi Nazilli Belediyespor'da 21 maçta 1 gol kaydetti. Gökberk ise ikinci yarı gittiği 3'üncü Lig ekibi 1922 Konyaspor'da 11 maçta 2 kez gol sevinci yaşadı.

EMİRHAN GİTTİ, ALİ ÖZGÜN YOLCU

TFF 2'nci Lig'e düşen Altınordu'da sözleşmesi sona eren isimler arasında yer alan orta saha oyuncusu Emirhan Aydoğan, yeni sezon öncesi 1'inci Lig temsilcisi Bandırmaspor'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Altınordu'nun geride bıraktığımız sezon ara transfer döneminde Sakaryaspor'dan kadrosuna dahil ettiği Emirhan, 15 maçta 1 asistle oynadı. Yine ara transferde Menemen FK'dan takıma katılan santrfor Ali Özgün'ün de ayrılık hazırlığında olduğu öğrenildi. Altınordu formasıyla 15 maçta 9 gol atan gurbetçi golcünün sözleşmesinde alt lige düşme halinde fesih maddesi yer aldığı belirtildi.

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