Haberler TFF 2. Lig TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemini değiştirdi. Yeni kurala göre TFF 2. Lig'de normal sezon sonunda gruplarında birinci olan iki takım doğrudan, play-off müsabakaları sonucu ise 1 takım olmak üzere toplam üç takım Spor Toto 1. Lig'e yükselecek.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ağustos 2022 Salı 15:43
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, TFF 2. Lig'de normal sezon sonunda gruplarında birinci olan iki takım doğrudan, play-off müsabakaları sonucu ise 1 takım olmak üzere toplam üç takım Spor Toto 1. Lig'e yükselecek.

TFF 3. Lig'de ise normal sezon sonunda gruplarında birinci olan üç takım doğrudan, play-off müsabakaları sonucunda her gruptan 1'er takım olmak üzere toplam altı takım TFF 2. Lig'e yükselecek.

TFF 2. Lig'de grup içi play-off müsabakaları üç tur üzerinden oynanacak. Üç tur sonunda her iki gruptan birer takım play-off final müsabakasına yükselecek.

TFF 2. Lig'de play-off aşamasına her grupta 2, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımlar katılacak. Normal sezonu 2. sırada bitiren takımlar doğrudan 3. tura yükselecek. 1. tur müsabakalarında her iki grupta 3'üncü ile 6'ncı, 4'üncü ile de 5'inci takımlar tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Maçlar 3 ve 4. takımların sahasında oynanacak. Müsabakaları kazanan takımlar ikinci tura yükselecek. 2. tur çift maç eleme usulüne göre ve ilk maçlar sıralamada daha altta yer alan takımların sahasında olacak şekilde yapılacak. 2. tur müsabakalarını kazanan takımlar 3. turda lig 2'ncisi olan takımların rakibi olacak. 3. tur müsabakaları çift maç eleme usulüne göre ve ilk maçlar 2. turdan gelen takımların sahasında olacak şekilde oynanacak. Her iki grupta 3. tur maçları sonucunda tur atlayan 1'er takım, tarafsız sahada tek maç eleme usulüne göre oynanacak olan final müsabakasını oynamaya hak kazanacak. Final müsabakasını kazanan takım Spor Toto 1. Lig'e yükselen üçüncü takım olacak.

TFF 3. Lig'de ise her üç grupta 2, 3, 4, 5 ve 6. sıradaki takımlar play-off müsabakalarına katılacak. Normal sezonu 2. sırada bitiren takımlar doğrudan play-off finaline yükselecek. 3. ile 6. takım 4. ile de 5. takım, maçlar 3 ve 4. sıradaki takımların sahasında olmak üzere tek maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Kazanan ekipler, ilk karşılaşma ligi daha alt sırada bitiren takımın sahasında olacak şekilde çift maç eleme usulüne göre karşılaşacak. Çift maç sonucunda tur atlayan takım finale yükselecek ve finalde ligi 2. sırada bitiren takımın rakibi olacak. Her grupta ayrı ayrı oynanacak olan final müsabakalarını kazanan üç takım daha TFF 2. Lig'e yükselecek.

DİĞER
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! Alacaklarını da bırakıyor, yeni takımı...
Nelsson'un yeri partneriyle dolacak! Jannik Vestergaard hamlesi
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı gelebilir!
Trabzonspor ayrılığı KAP'a bildirdi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Batuhan Karadeniz'in yeni takımı belli oldu!
Ban-Ban’a joker
ABDÜLHAMİD HAN SONDAJ GEMİSİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?
DOLAR NE KADAR OLDU?
PMYO BAŞVURU SONUÇLARI VE SINAV TARİHİ
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de play-off sistemi değiştirildi 15:43
Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? Real Madrid - Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta? 15:39
Berat'ın yeri Sevilla'dan doluyor! Berat'ın yeri Sevilla'dan doluyor! 15:38
Glasgow Rangers - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? Glasgow Rangers - Union Saint Gilloise maçı ne zaman, saat kaçta? 15:23
Sturm Graz - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? Sturm Graz - Dinamo Kiev maçı ne zaman, saat kaçta? 15:19
PSV Eindhoven - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? PSV Eindhoven - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta? 15:15
Daha Eski
Dinamo Zagreb - Ludogoret maçı ne zaman, saat kaçta? Dinamo Zagreb - Ludogoret maçı ne zaman, saat kaçta? 15:11
Midtjylland - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? Midtjylland - Benfica maçı ne zaman, saat kaçta? 15:07
Viktoria Plzen - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta? Viktoria Plzen - Sheriff Tiraspol maçı ne zaman, saat kaçta? 15:00
Zalgiris Vilnius - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? Zalgiris Vilnius - Bodo Glimt maçı ne zaman, saat kaçta? 14:55
Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha Cimbom transferde durmuyor! 2 imza daha 14:51
G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı gelebilir! G.Saray'dan F.Bahçe'ye transfer çalımı gelebilir! 14:46