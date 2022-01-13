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SPOR HABERİ - Ergün Penbe Çorum FK'nın yeni teknik direktörü oldu!

Spor haberi... Son olarak Tarsus İdman Yurdu'nu çalıştıran Ergün Penbe'nin yeni adresi belli oldu. Penbe, TFF 2. lig Kırmızı Grup ekiplerinden Çorum FK'nın başına geçti. İşte detaylar...

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ocak 2022 Perşembe 10:34
SPOR HABERİ - Ergün Penbe Çorum FK'nın yeni teknik direktörü oldu!

Ergün Penbe'nin yeni takımı Çorum FK oldu. TFF 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Çorum FK, teknik direktörlük görevine Ergün Penbe'nin getirildiğini resmen duyurdu.

ERGÜN PENBE RESMEN ÇORUM FK'DE
Antalya'da ikinci yarı hazırlıklarına devam eden Çorum FK, Ergün Penbe ile sözleşme imzaladı. İmza töreninde Başkan Vekili Serkan Güney ve Sportif Direktör Yakup Ateş de hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamaya göre; "Takımımız Teknik Direktörlük görevine tecrübeli isim Sayın Ergün Penbe getirilmiştir. Teknik Direktörümüz Ergün Penbe'ye görevinde başarılar dileriz." denildi.

Teknik Direktörlük görevine Hacettepe'de başlayan Ergün Penbe en son 2019-2021 yılları arasında Tarsus İdman Yurdu'nu çalıştırmıştı. Eylül ayında sözleşmesi sona eren Penbe, 4 aydır takım çalıştırmadı.

MESUT ÖZİL VE İRFAN CAN İDDİASI
Türkiye 2. Lig Kırmızı Grup futbol takımlarından Çorum Futbol Kulübü Başkanı iken geçtiğimiz günlerde istifa eden Fatih Özcan, konuyla ilgili bir basın toplantısı düzenledi. Özcan kulübü almak için talipler olduğunu, bunlardan birinin de Fenerbahçeli futbolcu Mesut Özil'in olduğunu ileri sürdü.Başkan Özcan, yakın bir zamanda Fenerbahçe'nin Çorumlu futbolcusu İrfan Can Kahveci aracılığı ile Mesut Özil'e takımı devretme konusunda bir görüşme yaptığını belirterek, görüşmelerin devam ettiğini aktardı.Çorum Futbol Kulübü'ne Süper Lig takımlarından Göztepe'nin de talip olduğunu kaydeden Özcan, bunların dışında kulübe başka talipliler olduğunu da sözlerine ekledi.

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