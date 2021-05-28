Kocaelispor - Sakaryaspor: 4-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

TFF 2. Lig play-off finalindeki Marmara derbisinde Kocaelispor ile Sakaryaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geldi. Halil Umut Meler'in düdük çaldığı mücadelede Kocaeli temsilcisi, rakibini 2. dakikada Musa Nizam, 38. dakikada Benhur Keser, 41. dakikada Murat Cem Akpınar ve 88. dakikada Bahattin Köse'nin attığı gollerle 4-0 mağlup ederek 12 yıl aradan sonra TFF 1. Lig'e yükseldi.

Öte yandan Sakaryaspor'da Azad Filiz, 65. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Kocaelispor, Eyüpspor ve Manisa FK'nın ardından TFF 1. Lig'e yükselen üçüncü takım oldu.

MAÇTAN DAKİKALAR

2'nci dakikada Kocaelispor'un sol kanattan Burak Süleyman ile kullandığı korner vuruşunda Musa Nizam'ın kafa vuruşu üst direkten döndü, devamında, Musa Nizam topu filelerle buluşturdu: 1-0

9'uncu dakikada Sakaryaspor'un Nuri ile sağ kanattan kullandığı korner vuruşunda Burak Öksüz'ün ceza sahası içinden gelişine şutu üstten auta çıktı.

27'nci dakikada sol kanattan Burak Süleyman'ın ortasında Tahir Babaoğlu'nun kafa vuruşunda kaleci Oğuz topu kornere çeldi.

34'üncü dakikada Kocaelispor'un sağ çaprazdan kazandığı duran topta İrfan Başaran'ın şutu yan ağlarda kaldı.

38'inci dakikada Tahir'in ceza sahası içinde yerden pasında Benhur Keser topu boş ağlara gönderdi: 2-0.

41'inci dakikada yine sağ kanattan yüklenen Kocaelispor'da Burak Süleyman'ın pasında Murat Cem topu ağlara gönderdi: 3-0.

45+3'üncü dakikada Berk'in kullandığı duran topta kaleci Bayram gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı Kocaelispor'un 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

50'nci dakikada Tahir Babaoğlu'nun kafa pasında ceza sahası içinde Burak Süleyman'ın yerden şutu direğin yanından auta çıktı.

88'inci dakikada uzun topla ceza sahası dışında buluşan Bahattin yaptığı aşırma vuruşla topu kaleci Oğuz'un üzerinden ağlara gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kocaelispor, Sakaryaspor'u 4-0 mağlup etti.

.