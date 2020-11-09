Haberler TFF 2. Lig Bodrumspor'da Tarık Daşgün devri kapandı! | Son Dakika

'da devri kapandı! | Son Dakika

2. Lig ekiplerinden , ve ekibiyle yollarının ayrıldığını açıkladı. Daşgün, yönetimle karşılıklı anlaşarak vedalaştıklarını ifade etti.

TFF 2. Lig Haberleri Giriş Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 16:15 Güncelleme Tarihi: 09 Kasım 2020 Pazartesi 16:36
Bodrumspor'da Tarık Daşgün devri kapandı! | Son Dakika

Misli.com 2'nci Lig 'ta kötü gidişe son veremeyip 5 puanla sondan ikinci sırada yer alan 'da ve ekibiyle yollar ayrıldı.

Kulüpteki ikinci dönemi de biten Daşgün, yönetimle karşılıklı anlaşarak vedalaştıklarını belirterek, "Kötü bir gidiş vardı. Yönetimle karşılıklı oturduk ve ayrılmaya karar verdik. Sahadaki oyunla alakası olmayan kötü bir gidiş vardı. Böyle durumlarda önce oyuncular ve yönetim gitmez, hoca gider. Nitekim öyle de oldu" şeklinde konuştu.

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