İnegölspor’da 4 kişinin corona virüsü testi pozitif çıktı!

Misli.com 2. Lig ekiplerinden İnegölspor'da corona virüsü testleri pozitif çıkan kaleci antrenörü Cem Yılmaz ile futbolcular Ali Aydemir, Gökhan Kurumuş ve Ömer Faruk Şenkan olmak üzere toplam 4 kişi karantina altına alındı.

8 Kasım Pazar günü kulüp tesislerinde yapılan corona virüsü testinde 1'i teknik heyetten antrenör, 3'ü de futbolcu olmak üzere 4 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Antrenör ile oyuncular evlerinde ve tesislerde karantinaya alındı.

Öte yandan ekip, 11 Kasım Çarşamba günü deplasmanda karşılaşacakları Niğde Anadolu Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürdü. Antrenmana sakatlıkları bulunan Ahmet Hakan Şahin ve Yunus Emre Duyan ile birlikte corona virüsü testleri pozitif çıkan 3 futbolcu katılmadı.

Sarı kart cezalısı Deniz Taşkesen ile birlikte toplam 6 futbolcu ve teknik heyetten 1 antrenörden yoksun kalan ekip, yapılan son hazırlıkların ardından 18 kişilik futbolcu kadrosuyla Niğde'ye hareket edecek.