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24 Temmuz 2020, Cuma
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Haberler TFF 2. Lig Ankara Demirspor - Tuzlaspor | CANLI YAYIN

- Tuzlaspor | CANLI YAYIN

Ankara Demirspor - Tuzlaspor | CANLI YAYIN

1. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. TFF 2. Lig'de play-off heyecanı ile Tuzlaspor arasında oynanan yarı final karşılaşmasıyla devam ediyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

2. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. yarı final karşılaşmasında ile Tuzlaspor, Calista Sports Center Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçta Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalıyor. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbeyve İsmail Şencan yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

İLK 11'LER
Ankara Demirspor: Emre Selen, Kamil İçer, Ahmet Devret, Taner Koç, Burak Öksüz, Çağrı Bülbül, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, , Tahir Babaoğlu.

Tuzlaspor: Bayram Olgun ,Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Kemal Tokak, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Samet Asatekin, Burak Asan, Göksu Türkdoğan, .

ANKARA DEMİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankara Demirspor ile Tuzlaspor arasında oynanan TFF 2. Lig Kırmızı grup yarı final karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.

  1. 24.07.2020
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