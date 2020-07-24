Ankara Demirspor - Tuzlaspor | CANLI YAYIN
TFF 1. Lig'e yükselme mücadelesi veren takımlar A Spor'da kozlarını paylaşıyor. TFF 2. Lig'de play-off heyecanı Ankara Demirspor ile Tuzlaspor arasında oynanan yarı final karşılaşmasıyla devam ediyor. Mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
TFF 2. Lig'de Play-Off heyecanı sürüyor. Kırmızı Grup yarı final karşılaşmasında Ankara Demirspor ile Tuzlaspor, Calista Sports Center Stadyumu'nda kozlarını paylaşıyor. Zorlu maçta Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalıyor. Öğretmenoğlu'nun yardımcılıklarını İbrahim Bozbeyve İsmail Şencan yapıyor. Zorlu mücadelenin canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz...
İLK 11'LER
Ankara Demirspor: Emre Selen, Kamil İçer, Ahmet Devret, Taner Koç, Burak Öksüz, Çağrı Bülbül, Hasan Küçcük, Mustafa Kayabaşı, Süleyman Güneş, Serdar Eylik, Tahir Babaoğlu.
Tuzlaspor: Bayram Olgun ,Doğan Can Otman, Bülent Uzun, Kemal Tokak, Sadık Baş, Gökcan Kaya, Muhammed Akarslan, Samet Asatekin, Burak Asan, Göksu Türkdoğan, Batuhan Karadeniz.
ANKARA DEMİRSPOR - TUZLASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ankara Demirspor ile Tuzlaspor arasında oynanan TFF 2. Lig Kırmızı grup yarı final karşılaşması A Spor'dan canlı olarak yayınlanıyor.
- 24.07.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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