Ankara Demispor 0-2 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
24 Temmuz 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler TFF 2. Lig Tuzla'yı Batuhan Karadeniz uçurdu!

Demispor | MAÇ SONUCU

Ankara Demispor 0-2 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU

1. Lig'e çıkmak için play-off heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. TFF 2. Lig yarı final karşılaşmasında Tuzlaspor, Demirspor'u 'in penaltıdan attığı gollerle 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.

2. Lig yarı final karşılaşmasında Demirspor ile Tuzlaspor, Calista Sports Center Stadyumu'nda kozlarını paylaştı. Zorlu maçtan 2-0 galip ayrılan Tuzlaspor final biletini kaptı. ekibine galibiyeti getiren golleri 62 ve 64. dakikalarda penaltıdan kaydetti.

GOL l Ankara Demirspor 0-2 Tuzlaspor
GOL l Ankara Demirspor 0-1 Tuzlaspor

  1. 25.07.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ankara Demispor 0-2 Tuzlaspor | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA