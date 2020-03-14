Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'e düştü - Son dakika TFF 2. Lig haberleri - Fotomaç
14 Mart 2020, Cumartesi
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3. Lig'e düştü

Kardemir Karabükspor TFF 3. Lig'e düştü

Bir dönem 'deki performansıyla dikkati çeken 'un 3. Lig'e düşmesi kesinleşti.

Son dönemde ekonomik sorunlar yaşayan , 2017-2018 sezonunda 'den 1. Lig'e, 2018-2019 sezonunda da 1. Lig'den TFF 2. Lig'e düştü.

TFF 2. Lig'de 'ta mücadele eden kırmızı-mavili ekibin, ödenemeyen futbolcu borçlarından dolayı 3 puanı silindi. Oynadığı 27 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 22 yenilgi yaşayan Karabük temsilcisi, 28. haftaya 6 puanla son sırada girdi.

Ligde 7 müsabakası kalan Kardemir Karabükspor'un, 28. haftada Eyüpspor'un 'u 2-1 yenmesiyle ligde kalma şansı tükendi. Eyüpspor 29 puanla 14. sıraya yükselirken, Etimesgut Belediyespor 28 puanla 15. sıraya geriledi. Ligde 6 puanı bulunan Karabük temsilcisi, kalan 7 maçını da kazanması durumunda 27 puana ulaşabilecek.

  1. 14.03.2020
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