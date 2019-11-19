Ertuğrul Sağlam Samsun’da

Teknik Direktör İrfan Buz'un istifasının ardından Ertuğrul Sağlam'ı takımın başına getiren Yılport Samsunspor, deneyimli çalıştırıcı ile bugün düzenlenecek imza töreni ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kendisini 5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak olan deneyimli teknik adam, akşam saatlerinde kente geldi. Havaalanında bir grup Samsunsporlu taraftar, tecrübeli çalıştırıcıyı meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

"TEKRAR HOŞ GELDİN"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Sağlam'a yuvana 'Tekrar hoş geldin' diyor büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza olan inancımızı vurgulamak istiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.