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19 Kasım 2019, Salı
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Samsun’da

Ertuğrul Sağlam Samsun’da

2. Lig 'ta mücadele eden ile anlaşan , Samsun’a geldi. Tecrübeli teknik direktör Samsunspor'la 5 yıllık sözleşme imzalayacak

İrfan Buz'un istifasının ardından 'ı takımın başına getiren Yılport , deneyimli çalıştırıcı ile bugün düzenlenecek imza töreni ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Kendisini 5 yıllığına kırmızı-beyazlı renklere bağlayan resmi sözleşmeyi imzalayacak olan deneyimli teknik adam, akşam saatlerinde kente geldi. Havaalanında bir grup Samsunsporlu taraftar, tecrübeli çalıştırıcıyı meşaleler ve tezahüratlarla karşıladı.

"TEKRAR HOŞ GELDİN"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Sayın Sağlam'a yuvana 'Tekrar hoş geldin' diyor büyük başarılara hep birlikte imza atacağımıza olan inancımızı vurgulamak istiyoruz" ifadeleri kullanılmıştı.

  1. 19.11.2019
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