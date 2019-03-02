TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de tamamlanan 24. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.

Ligde bugün oynanan müsabakalarda Kırmızı Grup lideri Tuzlaspor, deplasmanda Fethiyespor ile 0-0 berabere kalmasına rağmen ikinci Menemen Belediyespor'un Kahramanmaraşspor'a 4-1 yenilmesiyle liderliğini korudu.

Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, deplasmanda İnegölspor'u 2-1 yendi ve puanını 53'e çıkararak liderlik koltuğunu muhafaza etti.

Gruplarda 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

KIRMIZI GRUP

Takımlar O G B M A Y AV P 1. TUZLASPOR 24 15 5 4 47 13 34 50 2. MENEMEN BELEDİYESPOR 24 14 7 3 51 31 20 49 3. FATİH KARAGÜMRÜK 24 14 4 6 40 26 14 46 4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 24 11 9 4 41 18 23 42 5. ŞANLIURFASPOR 24 11 6 7 31 27 4 39 6. PENDİKSPOR 24 9 8 7 34 30 4 35 7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 24 9 6 9 30 29 1 33 8. SİVAS BELEDİYESPOR 24 9 6 9 30 32 -2 33 9. BAK SPOR 24 7 10 7 27 35 -8 31 10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 24 7 9 8 25 29 -4 30 11. KAHRAMANMARAŞSPOR 24 8 6 10 26 31 -5 30 12. TARSUS İDMANYURDU 24 7 8 9 30 40 -10 29 13. KIRKLARELİSPOR 24 7 6 11 31 32 -1 27 14. FETHİYESPOR 24 4 11 9 25 30 -5 23 15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 24 4 11 9 31 44 -13 23 16. BANDIRMASPOR BALTOK 24 5 6 13 25 41 -16 21 17. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 24 5 6 13 20 44 -24 21 18. TOKATSPOR 24 3 10 11 20 32 -12 19

BEYAZ GRUP

Takımlar O G B M A Y AV P 1. KEÇİÖRENGÜCÜ 24 16 5 3 43 22 21 53 2. YILPORT SAMSUNSPOR 24 16 4 4 40 18 22 52 3. SARIYER 24 15 6 3 41 22 19 51 4. SAKARYASPOR 24 14 7 3 41 21 20 49 5. KASTAMONUSPOR 1966 24 15 3 6 42 18 24 48 6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 24 11 6 7 37 22 15 39 7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 24 12 3 9 39 32 7 39 8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 24 10 6 8 32 24 8 36 9. İNEGÖLSPOR 24 10 5 9 29 29 0 35 10. NİĞDE ANADOLU 24 8 7 9 31 28 3 31 11. EYÜPSPOR 24 8 6 10 26 28 -2 30 12. UTAŞ UŞAKSPOR 24 6 10 8 27 22 5 28 13. GÜMÜŞHANESPOR 24 5 11 8 28 30 -2 26 14. HACETTEPE 24 5 8 11 31 42 -11 23 15. BAYRAMPAŞA 24 3 8 13 17 33 -16 17 16. ANKARA DEMİRSPOR 24 4 4 16 22 39 -17 16 17. MANİSASPOR 24 3 3 18 22 67 -45 -3 18. GAZİANTEPSPOR 24 3 2 19 11 62 -51 -25

Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.