TFF 2. Lig'de görünüm
02 Mart 2019, Cumartesi
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TFF 2. Lig'de görünüm

TFF 2. Lig'de görünüm

24. hafta sonunda 'ta Tuzlaspor, 'ta ise Keçiörengücü liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig'de tamamlanan 24. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.

bugün oynanan müsabakalarda lideri Tuzlaspor, deplasmanda Fethiyespor ile 0-0 berabere kalmasına rağmen ikinci 'un Kahramanmaraşspor'a 4-1 yenilmesiyle liderliğini korudu.

'ta ise Keçiörengücü, deplasmanda İnegölspor'u 2-1 yendi ve puanını 53'e çıkararak liderlik koltuğunu muhafaza etti.

Gruplarda 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:

KIRMIZI GRUP

Takımlar O G B M A Y AV P
1. TUZLASPOR 24 15 5 4 47 13 34 50
2. MENEMEN BELEDİYESPOR 24 14 7 3 51 31 20 49
3. FATİH KARAGÜMRÜK 24 14 4 6 40 26 14 46
4. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 24 11 9 4 41 18 23 42
5. ŞANLIURFASPOR 24 11 6 7 31 27 4 39
6. PENDİKSPOR 24 9 8 7 34 30 4 35
7. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 24 9 6 9 30 29 1 33
8. SİVAS BELEDİYESPOR 24 9 6 9 30 32 -2 33
9. BAK SPOR 24 7 10 7 27 35 -8 31
10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 24 7 9 8 25 29 -4 30
11. KAHRAMANMARAŞSPOR 24 8 6 10 26 31 -5 30
12. TARSUS İDMANYURDU 24 7 8 9 30 40 -10 29
13. KIRKLARELİSPOR 24 7 6 11 31 32 -1 27
14. FETHİYESPOR 24 4 11 9 25 30 -5 23
15. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 24 4 11 9 31 44 -13 23
16. BANDIRMASPOR BALTOK 24 5 6 13 25 41 -16 21
17. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 24 5 6 13 20 44 -24 21
18. TOKATSPOR 24 3 10 11 20 32 -12 19

BEYAZ GRUP

Takımlar O G B M A Y AV P
1. KEÇİÖRENGÜCÜ 24 16 5 3 43 22 21 53
2. YILPORT SAMSUNSPOR 24 16 4 4 40 18 22 52
3. SARIYER 24 15 6 3 41 22 19 51
4. SAKARYASPOR 24 14 7 3 41 21 20 49
5. KASTAMONUSPOR 1966 24 15 3 6 42 18 24 48
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 24 11 6 7 37 22 15 39
7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 24 12 3 9 39 32 7 39
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 24 10 6 8 32 24 8 36
9. İNEGÖLSPOR 24 10 5 9 29 29 0 35
10. NİĞDE ANADOLU 24 8 7 9 31 28 3 31
11. EYÜPSPOR 24 8 6 10 26 28 -2 30
12. UTAŞ UŞAKSPOR 24 6 10 8 27 22 5 28
13. GÜMÜŞHANESPOR 24 5 11 8 28 30 -2 26
14. HACETTEPE 24 5 8 11 31 42 -11 23
15. BAYRAMPAŞA 24 3 8 13 17 33 -16 17
16. ANKARA DEMİRSPOR 24 4 4 16 22 39 -17 16
17. MANİSASPOR 24 3 3 18 22 67 -45 -3
18. GAZİANTEPSPOR 24 3 2 19 11 62 -51 -25

Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen 'un ise 36 puanı silinmiştir.

  1. 02.03.2019
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