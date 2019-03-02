TFF 2. Lig'de görünüm
Ligde 24. hafta sonunda Kırmızı Grup'ta Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü liderliğini sürdürdü.
TFF 2. Lig'de tamamlanan 24. hafta maçlarının ardından gruplarda liderler değişmedi.
Ligde bugün oynanan müsabakalarda Kırmızı Grup lideri Tuzlaspor, deplasmanda Fethiyespor ile 0-0 berabere kalmasına rağmen ikinci Menemen Belediyespor'un Kahramanmaraşspor'a 4-1 yenilmesiyle liderliğini korudu.
Beyaz Grup'ta ise Keçiörengücü, deplasmanda İnegölspor'u 2-1 yendi ve puanını 53'e çıkararak liderlik koltuğunu muhafaza etti.
Gruplarda 24. haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
KIRMIZI GRUP
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|TUZLASPOR
|24
|15
|5
|4
|47
|13
|34
|50
|2.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|24
|14
|7
|3
|51
|31
|20
|49
|3.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|24
|14
|4
|6
|40
|26
|14
|46
|4.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|24
|11
|9
|4
|41
|18
|23
|42
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|24
|11
|6
|7
|31
|27
|4
|39
|6.
|PENDİKSPOR
|24
|9
|8
|7
|34
|30
|4
|35
|7.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|24
|9
|6
|9
|30
|29
|1
|33
|8.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|24
|9
|6
|9
|30
|32
|-2
|33
|9.
|BAK SPOR
|24
|7
|10
|7
|27
|35
|-8
|31
|10.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|24
|7
|9
|8
|25
|29
|-4
|30
|11.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|24
|8
|6
|10
|26
|31
|-5
|30
|12.
|TARSUS İDMANYURDU
|24
|7
|8
|9
|30
|40
|-10
|29
|13.
|KIRKLARELİSPOR
|24
|7
|6
|11
|31
|32
|-1
|27
|14.
|FETHİYESPOR
|24
|4
|11
|9
|25
|30
|-5
|23
|15.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|24
|4
|11
|9
|31
|44
|-13
|23
|16.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|24
|5
|6
|13
|25
|41
|-16
|21
|17.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|24
|5
|6
|13
|20
|44
|-24
|21
|18.
|TOKATSPOR
|24
|3
|10
|11
|20
|32
|-12
|19
BEYAZ GRUP
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|24
|16
|5
|3
|43
|22
|21
|53
|2.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|24
|16
|4
|4
|40
|18
|22
|52
|3.
|SARIYER
|24
|15
|6
|3
|41
|22
|19
|51
|4.
|SAKARYASPOR
|24
|14
|7
|3
|41
|21
|20
|49
|5.
|KASTAMONUSPOR 1966
|24
|15
|3
|6
|42
|18
|24
|48
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|24
|11
|6
|7
|37
|22
|15
|39
|7.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|24
|12
|3
|9
|39
|32
|7
|39
|8.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|24
|10
|6
|8
|32
|24
|8
|36
|9.
|İNEGÖLSPOR
|24
|10
|5
|9
|29
|29
|0
|35
|10.
|NİĞDE ANADOLU
|24
|8
|7
|9
|31
|28
|3
|31
|11.
|EYÜPSPOR
|24
|8
|6
|10
|26
|28
|-2
|30
|12.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|24
|6
|10
|8
|27
|22
|5
|28
|13.
|GÜMÜŞHANESPOR
|24
|5
|11
|8
|28
|30
|-2
|26
|14.
|HACETTEPE
|24
|5
|8
|11
|31
|42
|-11
|23
|15.
|BAYRAMPAŞA
|24
|3
|8
|13
|17
|33
|-16
|17
|16.
|ANKARA DEMİRSPOR
|24
|4
|4
|16
|22
|39
|-17
|16
|17.
|MANİSASPOR
|24
|3
|3
|18
|22
|67
|-45
|-3
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|24
|3
|2
|19
|11
|62
|-51
|-25
Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 36 puanı silinmiştir.
- 02.03.2019
-
Filede derbi heyecanı
Toplam 1
Yorum
EMRE HADİ ASLANIM BU MACIDA ALALIM
-
Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
sek gs maçından önce sakatlanması manidar
-
Fatih Öztürk duyurdu! Galatasaray...
Toplam 4
Yorum
FUTBOL USA AKHISAR NEDEN ACIKLAMA YAPMIYOR, BEN ZANNETMIYORUM TERIM 32 YASINDA BIR KALECIYI GS'A ALSIN
TFF 2. Lig'de görünüm haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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