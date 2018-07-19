Manisa temsilcisine gelerek çok doğru bir karar verdiğini belirten 25 yaşındaki futbolcu, "Manisa Büyükşehir Belediyespor hakkında çok güzel şeyler söylendi. Almanya'da beni isteyen bazı takımlar vardı. Türkiye'de başka hiçbir kulüple görüşmedim. Manisa'ya geldim ve kulüp başkanımız Mevlüt Aktan'la masaya oturdum. Görüşmemiz zaten uzun sürmedi ve hemen sözleşmeyi imzaladım. Takımda aidiyet duygusu en üst seviyede. Herkes birbirine büyük saygı duyuyor. Takımda geçtiğimiz sezon forma giyen arkadaşlarımızla hemen kaynaştık zaten. Tek düşüncem kulübümle başarıyı yakalamak" dedi.