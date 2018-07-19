Umut: "Manisa BŞB'de patlama yapacağım"
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    19 Temmuz 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    Umut: " BŞB'de patlama yapacağım"

    Umut: "Manisa BŞB'de patlama yapacağım"

    Yeni sezon hazırlıklarını kampında sürdüren 2'nci Lig ekiplerinden 'un 'dan renklerine bağladığı Umut Sönmez, yeşil-beyazlı kulüpte patlama yapacağını söyledi.

    temsilcisine gelerek çok doğru bir karar verdiğini belirten 25 yaşındaki futbolcu, " hakkında çok güzel şeyler söylendi. 'da beni isteyen bazı takımlar vardı. 'de başka hiçbir kulüple görüşmedim. Manisa'ya geldim ve kulüp başkanımız Mevlüt Aktan'la masaya oturdum. Görüşmemiz zaten uzun sürmedi ve hemen sözleşmeyi imzaladım. Takımda aidiyet duygusu en üst seviyede. Herkes birbirine büyük saygı duyuyor. Takımda geçtiğimiz sezon forma giyen arkadaşlarımızla hemen kaynaştık zaten. Tek düşüncem kulübümle başarıyı yakalamak" dedi.

    1. 19.7.2018 12:37
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Umut: "Manisa BŞB'de patlama yapacağım" haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN