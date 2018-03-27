Menemen Belediyespor'da Semih 2 hafta yok
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Mersin İdmanyurdu'nu deplasmanda 3-1 yenerek takipçisi Hatayspor'un 2 puan önünde liderliğini koruyan Menemen Belediyespor'da Semih Ceylan'ın sakatlığı moralleri bozdu.
Mersin müsabakasında sağ arka adalesinden sakatlanan 26 yaşındaki futbolcuda yırtık meydana geldiği belirtildi. Teknik direktör Suat Kaya, sağ bekte görev yapan Semih'ten 2 hafta faydalanamayacaklarını söyledi. Kaya, "Semih talihsizlik yaşadı. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlandı. Neyse ki yırtığın derecesi çok yüksek değil, aksi halde sezonu kapatabilirdi. Semih'in bir an önce iyileşmesini bekliyoruz" dedi.
- 27 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:36
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Kartal'a 8'de 8 yetmiyor!
Toplam 1
Yorum
BJK'li Sampiyonluk Basaksehir'de gitti... Besiktas taraftari olarak tek umudumuz 2ci bitirip samp liginde play offlara katilmak.
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Kocaman'ın önceliği defans!
Toplam 1
Yorum
aslan aykut hoca defans yapacam diye bekliyo gel gol at diyor. topalla souza kaçırıyor goller yeniyor.puanlar gidiyor. defas futbolu fiyasko
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"Beni Trabzon maçına yetiştirin!"
Toplam 2
Yorum
Hakan 3 yıldır yatmaktan başka ne yapıyorsun ki bu maçta oynamak istiyorsun kamaralara oynama, 3 yıl önce bitti senin performansın nokta.
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