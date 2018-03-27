Menemen Belediyespor'da Semih 2 hafta yok – Fotomaç – 27 Mart 2018
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    27 Mart 2018, Salı
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    'da Semih 2 hafta yok

    <a href="/index/menemen-belediyespor?id=c8464710-b2f0-44ad-b7ce-6c44e7c8d057" class="" rel="tag">Menemen Belediyespor</a>'da Semih 2 hafta yok

    TFF 2'nci Lig 'ta 'nu deplasmanda 3-1 yenerek takipçisi Hatayspor'un 2 puan önünde liderliğini koruyan 'da Semih Ceylan'ın sakatlığı moralleri bozdu.

    Mersin müsabakasında sağ arka adalesinden sakatlanan 26 yaşındaki futbolcuda yırtık meydana geldiği belirtildi. Teknik direktör Suat Kaya, sağ bekte görev yapan Semih'ten 2 hafta faydalanamayacaklarını söyledi. Kaya, "Semih talihsizlik yaşadı. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlandı. Neyse ki yırtığın derecesi çok yüksek değil, aksi halde sezonu kapatabilirdi. Semih'in bir an önce iyileşmesini bekliyoruz" dedi.

    1. 27 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 11:36
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