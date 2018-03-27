Mersin müsabakasında sağ arka adalesinden sakatlanan 26 yaşındaki futbolcuda yırtık meydana geldiği belirtildi. Teknik direktör Suat Kaya, sağ bekte görev yapan Semih'ten 2 hafta faydalanamayacaklarını söyledi. Kaya, "Semih talihsizlik yaşadı. Oyuncumuzun tedavisine hemen başlandı. Neyse ki yırtığın derecesi çok yüksek değil, aksi halde sezonu kapatabilirdi. Semih'in bir an önce iyileşmesini bekliyoruz" dedi.

