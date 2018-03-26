Karşıyaka'nın kabusu bitmedi

Üst üste 8'inci mağlubiyetini öne geçtiği zorlu Şanlıurfaspor deplasmanında alarak son yılların en kötü serisine imza atan Karşıyaka, bitime 6 maç kala kurtuluş hattının 10 puan gerisine düştü. Yeşil-kırmızılı ekibin 2 hafta içinde yarışta matematiksel olarak da havul atma ihtimali yüksek. Sezon başında 6 puanı silinen, haftalardır 15 puanla sondan ikinci sıraya demir atan Karşıyaka, pazar günü düşme-kalma yarışındaki en yakın rakibi Nazilli Belediyespor'u ağırladıktan sonra lider Altay'la İzmir derbisi oynayacak, ardından yine evinde Karagümrük maçına çıkacak.



Şanlıurfaspor'a 45+2 ve 87'nci dakikada kalesinde gördüğü gollerle 2-1 mağlup olan Karşıyaka, son dakikalarda gol yeme alışkanlığından da bir türlü kurtulamadı. Bu sezon 5'i ikinci yarıda olmak üzere 9 kez son dakika golleriyle puan kaybeden Karşıyaka, Pendikspor, Kahramanmaraş, Nazilli Bld, Kırklarelispor, Sakaryaspor, Hacettepe, Gümüşhanespor, Zonguldak Kömürspor ve Şanlıurfaspor maçlarında hayati öneme sahip puanları kaçırdı. Geçen hafta istifa kararı alıp ardından yönetimle görüştükten sonra görevinde kalan teknik direktör Cihat Arslan, "Zinciri bir türlü kıramadık. Çok üzülüyoruz ama üzülmek sonuçları değiştirmiyor. Ben sahada çocukların emeğine yanıyorum" dedi.



MAHMUT ÖZÜR DİLEYİP KALDI

Karşıyaka'da kadro dışı kaldıktan sonra 9 günlük rapor alarak izinsiz Almanya'ya gittiği, alacakları için Türkiye Futbol Federasyonu'na ihtar çektiği ortaya çıkan Mahmut Temür, başvurusunu geri çekip özür dileyince takıma döndü. Yönetimin izinsiz Almanya'ya gittiği için ihtar çektiği futbolcu, kurmaylarla görüşüp özür diledi. Federasyondaki başvurusunu geri alan Mahmut, Şanlıurfaspor deplasmanından hemen önce affedilip takıma döndü. Mahmut maça yedek kulübesinde başlarken Mustafa Aşan'ın da cezalı olması nedeniyle sahaya ilk 11'de 9 altyapı patentli oyuncu çıktı. 19 yaşındaki Görkem ve Doğukan, 21 yaşındaki Harun, 22 yaşındaki Mustafa Değirmenci, zirve yarışındaki Şanlıurfa'ya karşı ilk 11'de forma giydi.