Nazilli Belediyespor umut dolu – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    umut dolu

    <a href="/index/nazilli-belediyespor?id=4f587849-698f-4089-8316-04dea769f410" class="" rel="tag">Nazilli Belediyespor</a> umut dolu

    TFF 2'nci Lig 'ta evinde Sakaryaspor'u 3-0 yenerek kümede kalma yolunda önemli bir engeli aşan kenetlendi.

    Ligde kalma yolunda çekiştiği Fethiyespor'un mağlup olmasının ardından rakibiyle puanları eşitleyen Nazilli'de teknik direktör , küme düşmeyeceklerini söyledi. Sakaryaspor gibi üst sıralara oynayan bir takımı yenmenin futbolcularda büyük bir özgüven sağladığını ifade eden Yavuz, "Sakaryaspor maçında ben sustum, futbolcularım konuştu. Çok kritik bir galibiyete imza attık. Artık önümüz açık" dedi.

    Sakaryaspor karşısında iyi bir oyun sergilediklerine değinen Yavuz, "Haftalardır iyi mücadele ediyorduk ancak sonuca ulaşamıyorduk. Sakaryaspor karşısında girdiğimiz pozisyonları çok iyi değerlendirdik, beceri oranımız yüksekti. Takımın ateşlenmesi için böyle büyük bir maçı kazanmak gerekiyordu, onu da başardık" cümlelerini kurdu.

    Taraftara ve camiaya da teşekkür eden Yavuz, "Tüm ilçe arkamızda durdu. Bu büyük destek sürdükçe sırtımız yere gelmez" yorumunu yaptı.
    18 Mart Pazar günü son sıradaki Silivrispor'a konuk olacak.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:03
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