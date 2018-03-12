Bucaspor'da Sümbül şanssızlıktan yakındı – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    'da Sümbül şanssızlıktan yakındı

    <a href="/index/bucaspor?id=1fd20802-b123-4c11-b610-d0d6e81ef724" class="" rel="tag">Bucaspor</a>'da Sümbül şanssızlıktan yakındı

    TFF 2'nci Lig 'ta kulüpte yaşanan sıkıntılar ve hafta içindeki boykot krizinin gölgesinde çıktığı deplasmanda Belediyespor'a 3-1 yenilerek 2 haftalık galibiyet serisini sonlandıran 'da teknik direktör Aytekin Sümbül, talihsiz bir şekilde kaybettiklerini söyledi.

    Henüz 8'inci dakikada Emre Özkan'ın kendi ağlarını sarstığını belirten Sümbül, "Rakibimizin attığı 2. gol de Murat Akyüz'e çarpıp filelerimize gitti. Açıkçası futbol şansı yanımızda değildi. Yediğimiz o goller moralimizi bozdu" dedi.

    Karşılaşmanın ikinci yarısında ise oldukça pozitif bir oyun sergilediklerini ifade eden genç teknik adam, " gibi zor bir deplasmanda 6 net pozisyona girdik. Bunlardan birini değerlendirebildik. Puanla da İzmir'e dönebilirdik. Ben futbolcularımın sergilediği oyundan memnunum. Artık pazar günü evimizde oynayacağımız Sancaktepe Belediyespor müsabakasına odaklanacağız. Sezonu kazasız bitireceğiz" ifadelerini kullandı.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:47
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