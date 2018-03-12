Henüz 8'inci dakikada Emre Özkan'ın kendi ağlarını sarstığını belirten Sümbül, "Rakibimizin attığı 2. gol de Murat Akyüz'e çarpıp filelerimize gitti. Açıkçası futbol şansı yanımızda değildi. Yediğimiz o goller moralimizi bozdu" dedi.



Karşılaşmanın ikinci yarısında ise oldukça pozitif bir oyun sergilediklerini ifade eden genç teknik adam, "Sivas gibi zor bir deplasmanda 6 net pozisyona girdik. Bunlardan birini değerlendirebildik. Puanla da İzmir'e dönebilirdik. Ben futbolcularımın sergilediği oyundan memnunum. Artık pazar günü evimizde oynayacağımız Sancaktepe Belediyespor müsabakasına odaklanacağız. Sezonu kazasız bitireceğiz" ifadelerini kullandı.