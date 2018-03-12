Karşıyaka’da umutlar tükeniyor
İzmir’in köklü kulübü Karşıyaka’da umutlar günden güne tükeniyor. Kötü gidişe son veremeyen Teknik Direktör Cihat Arslan da takımının başında çıktığı 8 maçtan 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabildi.
19. haftada oynanan Silivrispor maçından önce Karşıyaka'nın teknik adamlık koltuğuna oturan Cihat Arslan da kötü gidişe son vermeyi başaramadı. Takımının başında 8 maça çıkan deneyimli teknik adam 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabildi. Karşıyaka son olarak 19. hafta karşılaşmasında deplasmanda Silivrispor'u mağlup etmişti. Maddi olarak oldukça zor günler geçiren İzmir'in köklü takımı, 3. Lig'de son olarak 38 yıl önce mücadele etmişti.
- 12 Mart 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 10:53
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"Hocam girmeden önce bana dedi ki..."
Toplam 1
Yorum
ŞAMPİYON TAKIMIN BİR PARÇASI OL SİNAN GÜMÜŞ. DEVAM HOCAN SANA DOĞRULARI SÖYLEMİŞ SİNAN GÜMÜŞ. BUNDAN SONRA BUNDAN KÖTÜ OLAMAZSIN. OLURSAN F. HOCA SENİ TAKIMDAN KOVMALI. TEBRİKLER SİNAN IM.
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Samuray açıldı
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Yorum
metinn bonservisini alalim bu adamin 4 ise 4 milyon euro derim adam oynuyor dahada iyi olabilir cokda basariliii
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Kocaman'dan Orman'a yanıt!
Toplam 11
Yorum
BEŞİKTAŞ BAK DİĞER MAÇLARDAN BAHSETMİYORUM FUTBOLDAN ANLIYORSAN SADECE FB İLE 2 LİG 1 KUPA MAÇINDA VERİLMEYEN 3 PENALTIMIZ VAR SAYMAYI BİLİYORSAN...
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