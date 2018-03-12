Karşıyaka’da umutlar tükeniyor – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    ’da umutlar tükeniyor

    Karşıyaka’da umutlar tükeniyor

    ’in köklü kulübü ’da umutlar günden güne tükeniyor. Kötü gidişe son veremeyen Teknik Direktör da takımının başında çıktığı 8 maçtan 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabildi.

    2. Lig 'ta zor günler geçiren ve küme düşme potasına demir atan 'nın ligde kalma umutları tükeniyor. Zonguldak Kömürspor'a tek golle boyun eğen yeşil-kırmızılı takım, ligde oynadığı son 7 karşılaşmadan galibiyet çıkaramazken, bu süreçte hanesine yalnızca 1 puan yazdırabildi. Ligin sona ermesine 8 hafta kala 15 puanla 17. basamakta kendine yer bulan Karşıyaka'nın, 15. basamakta yer alan Fethiyespor ile arasında 7 puanlık bir fark bulunuyor.

    19. haftada oynanan Silivrispor maçından önce Karşıyaka'nın teknik adamlık koltuğuna oturan da kötü gidişe son vermeyi başaramadı. Takımının başında 8 maça çıkan deneyimli teknik adam 1 galibiyet ve 1 beraberlik alabildi. Karşıyaka son olarak 19. hafta karşılaşmasında deplasmanda Silivrispor'u mağlup etmişti. Maddi olarak oldukça zor günler geçiren 'in köklü takımı, 3. Lig'de son olarak 38 yıl önce mücadele etmişti.

    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:53
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