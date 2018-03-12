Zirvede ses yok – Fotomaç – 12 Mart 2018
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    12 Mart 2018, Pazartesi
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    Zirvede ses yok

    Zirvede ses yok

    Zirvedeki iki ekibin mücadelesinde eşitlik bozulmadı. Lider Menemen 58, Hatayspor 56 puana yükseldi

    TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta haftanın en önemli mücadelesinde Hatay, 'u konuk etti. Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekip de bulduğu az sayıdaki pozisyonu değerlendiremedi. İkinci yarıda ise kendi sahasında kalesini gole kapatma konusunda uzman olan ev sahibi ekip, yine gole izin vermeyince puanlar paylaşıldı. İzmir ekibi 0-0'lık beraberlikle puanını 58'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Zirveyi kapma fırsatını kaçıran Hatayspor ise 56 puana yükselerek İzmir ekibini takibini sürdürdü.
    1. 12 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:01
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