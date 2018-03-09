Buca’da kimsenin alacağı kalma – Fotomaç – 09 Mart 2018
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    09 Mart 2018, Cuma
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    Buca’da kimsenin alacağı kalma

    Buca’da kimsenin alacağı kalma
    TFF 2'inci Lig Kırmızı Grup ekibi 'da başkan , antrenman boykotu yapan futbolcularını eleştirerek, "Kocaeli Birlik ve Mersin'i yenmeyen yok. Bu maçlara prim vermek doğru olmaz. Eyüp ve İnegöl galibiyetlerinde ise prim istemekle haklılar. Çünkü zor rakipleri yendiler. Kimsenin alacağı bizde kalmaz. O nedenle futbolcularımız birilerinin gazına gelip işlerini aksatmasın" dedi.

    TESiSTE ELEKTRİK YOK
    SORUNLARIN bitmediği Bucaspor'da tesislerdeki elektriklerin kesik olması nedeniyle futbolcular otelde, altyapı oyuncuları ise apart evlerde kalıyor. Mevcut gıdalar ise buzdolapları çalışmayınca bozuldu.
    1. 09 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 01:18
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