Bucaspor'u gençleri taşıyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste Mersin İdmanyurdu ve İnegölspor galibiyetleriyle kümede kalma yolunda önemli mesafe kat eden Bucaspor'u genç futbolcuları taşıdı.
Yaşadığı ekonomik kriz yüzünden transfer yapamayan ve mevcut kadrosundan birçok oyuncuyu kaybeden sarı-lacivertlilerde Buca Futbol Akademisi'nden yetişen gençler sergiledikleri performansla umut ışığı oldu. Son oynanan İnegölspor maçında 18 yaşındaki Oğuz Aydın, iki asist yaparak yıldızlaşırken, 19 yaşındaki İsa Güler de oyuna sonradan girip galibiyet gölüne imza attı.
Kanatlarda sürati ve şık hareketleriyle göz dolduran Oğuz, Bucaspor'un Türk futboluna yeni armağanı olarak değerlendirildi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, kadrosundaki gençlerin çok yetenekli olduğunu belirterek, "Genç futbolcularımıza güvenimiz tam. Elbette deneyim eksikliği var ancak oynaya oynaya bu sıkıntıyı da giderecekler. İnegölspor maçını bize çocuklarımız kazandırdı. Altyapıdan daha da gelecek futbolcularımız olacak. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bucaspor bir fabrika. Akademinin ayakta durması hem İzmir hem de Türk futbolu için çok önemli" dedi.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 12:04
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 20
Yorum
veli net bir kırmızı olmadıkca vermiyor hakemler arkadaslar. size göre kameradan bakıyorsunuz ok ama o zaman sahada topcu kalmaz
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 20
Yorum
zfr Bursa da Beşiktaşa verdiği mücadelenin 10 da birini gs ye vermedi. Bu işler böyledir. Kiminle meselen varsa, ona farklı oynarsın.
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Şenol Güneş'ten Kocaman'a taç yanıtı
Toplam 20
Yorum
ali mehmet özdilekte bjk kökenli ama bjk ye vurgun yaptı. yani böyle şeyler demeyin. ts forveti burakı yok. yenilmesi doğaldı
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