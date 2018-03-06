Bucaspor'u gençleri taşıyor

Yaşadığı ekonomik kriz yüzünden transfer yapamayan ve mevcut kadrosundan birçok oyuncuyu kaybeden sarı-lacivertlilerde Buca Futbol Akademisi'nden yetişen gençler sergiledikleri performansla umut ışığı oldu. Son oynanan İnegölspor maçında 18 yaşındaki Oğuz Aydın, iki asist yaparak yıldızlaşırken, 19 yaşındaki İsa Güler de oyuna sonradan girip galibiyet gölüne imza attı.



Kanatlarda sürati ve şık hareketleriyle göz dolduran Oğuz, Bucaspor'un Türk futboluna yeni armağanı olarak değerlendirildi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, kadrosundaki gençlerin çok yetenekli olduğunu belirterek, "Genç futbolcularımıza güvenimiz tam. Elbette deneyim eksikliği var ancak oynaya oynaya bu sıkıntıyı da giderecekler. İnegölspor maçını bize çocuklarımız kazandırdı. Altyapıdan daha da gelecek futbolcularımız olacak. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bucaspor bir fabrika. Akademinin ayakta durması hem İzmir hem de Türk futbolu için çok önemli" dedi.