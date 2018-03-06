Bucaspor'u gençleri taşıyor – Fotomaç – 06 Mart 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    06 Mart 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    'u gençleri taşıyor

    Bucaspor'u gençleri taşıyor

    2'nci Lig 'ta üst üste ve İnegölspor galibiyetleriyle kümede kalma yolunda önemli mesafe kat eden 'u genç futbolcuları taşıdı.

    Yaşadığı ekonomik kriz yüzünden transfer yapamayan ve mevcut kadrosundan birçok oyuncuyu kaybeden sarı-lacivertlilerde Buca Futbol Akademisi'nden yetişen gençler sergiledikleri performansla umut ışığı oldu. Son oynanan İnegölspor maçında 18 yaşındaki Oğuz Aydın, iki asist yaparak yıldızlaşırken, 19 yaşındaki İsa Güler de oyuna sonradan girip galibiyet gölüne imza attı.

    Kanatlarda sürati ve şık hareketleriyle göz dolduran Oğuz, 'un Türk futboluna yeni armağanı olarak değerlendirildi. Teknik direktör Aytekin Sümbül, kadrosundaki gençlerin çok yetenekli olduğunu belirterek, "Genç futbolcularımıza güvenimiz tam. Elbette deneyim eksikliği var ancak oynaya oynaya bu sıkıntıyı da giderecekler. İnegölspor maçını bize çocuklarımız kazandırdı. Altyapıdan daha da gelecek futbolcularımız olacak. Hepsiyle gurur duyuyorum. Bucaspor bir fabrika. Akademinin ayakta durması hem İzmir hem de Türk futbolu için çok önemli" dedi.

    1. 06 Mart 2018, Salı
    2. Güncelleme: 12:04
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Bucaspor'u gençleri taşıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN