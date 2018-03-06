Altay'da hesap zamanı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta averajla liderlik koltuğunda oturan Altay şampiyonluk hesapları yapmaya başladı.
Altay, kendisi gibi 49 puanı bulunan Gümüşhanespor'la birlikte Spor Toto 1'inci Lig'e direkt çıkma mücadelesi veren siyah-beyazlılar, ligin bitimine 9 hafta kala yol haritasını çizdi.
İç sahada puan kaybı yaşamamaları gerektiğini dile getiren sportif direktör Özden Töraydın, "Kalan 9 maçın 5'ini İzmir'de oynayacağız. Taraftarımızın önündeki tüm maçları kazanmamız lazım. Hedefimiz evimizde 5'te 5 yaparak, deplasmanlardan maksimum puanlar toplamak" diye konuştu.
Ligin güçlü ekiplerinden Bugsaşspor, Bandırmaspor ve Sakaryaspor'la deplasmanda zorlu müsabakalar oynayacaklarını ifade eden Özden Töraydın, "Sezonun son haftasında kendi sahamızda Gümüşhanespor'la karşılaşacağız. İlk yarıda rakibimizi deplasmanda 2-0 yenmiştik. Bitime bir hafta kala Pendikspor deplasmanına gideceğiz. Oradan avantajlı bir şekilde dönerek son hafta taraftarımızın önünde şampiyonluk kutlamak istiyoruz" dedi.
Ligde pazar günü evinde SBS İnşaat Kırklarelispor'la karşılaşacak siyah-beyazlılarda cezalı İbrahim Öztürk ve sakat Hüsamettin forma giyemeyecek.
- 06 Mart 2018, Salı
- Güncelleme: 11:47
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Usta kalemler Trabzonspor-Beşiktaş maçını yorumladı
Toplam 4
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misafir trabzon beşiktaşın puan bankası olmuş..tebrikler..
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Toplam 2
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fatih burak değil sıkıntı rızada
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Eljif Elmas'ı yakan hareket! Kadro dışı...
Toplam 5
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Recep Duymaç Dünya peşinden koşuyor Eli'i FB harcıyor aynı Valvona'yı,Ozan Tufan'nın harcandığı gibi Sn.Aykut Hoca neyin peşinde FB mize yazık ediyor.
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