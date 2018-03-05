Karşıyaka'da umutlar tükeniyor – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    'da umutlar tükeniyor

    Karşıyaka'da umutlar tükeniyor

    TFF 2'nci Lig 'ta üst üste 5 mağlubiyetle son 9 hafta öncesi kurtuluş umutlarını iyice yitiren 'da teknik direktör , büyük üzüntü yaşıyor.

    Futbolcu ve teknik adam olarak görev yaptığı, zor günler yaşayan yeşil-kırmızılı kulübe 5 yıl aradan sonra kurtarıcı ümidiyle dönen Arslan, "Açıkçası son şanslarımızı oynuyoruz. Oyun anlamında kimseye ezilmiyoruz ama gol yollarında bulduğumuz tüm pozisyonları harcıyoruz. Son Gümüşhanespor maçından sonra rakip takımın çalıştırıcı Güvenç Kurtar, yanıma gelip oyunumuzdan dolayı bizi tebrik etti. Hayal olarak söylemiyorum ama 10 puan fazlamız olabilirdi" dedi.

    Takımdaki bazı oyuncularla ilgili kadro alternatifsizliğine rağmen radikal kararlar alabileceğini söyleyen , "Ben bu kadar mücadelenin sonucunda yenilgiler almamızı hazmedemiyorum. Bazı oyuncularım sahada canını dişine takıp oynuyor ama maçı çevirebilecek bazı isimler kapasitelerini bir türlü kullanmıyor. Gümüşhane maçından sonra sinirden soyunma odasına girmedim. Artık bazı futbolcularla ilgili konumumuz ne olursa olsun karar verme aşamasındayım" diye konuştu.

    Arslan dönemindeki son 7 maçta 4 gol atıp 4 puan alan 'nın golleri Doğukan, Hakan, Bartu ve Mahmut'tan geldi.

    EN KÖTÜ SENARYO
    TFF 2'nci Lig 'ta hafta sonu hem kendileri hem de birbirleri için çok kritik maçlara çıkan temsilcileri Karşıyaka ve Altay, puan kayıplarıyla yıkıldı. Karşıyaka, cumartesi günü Gümüşhanespor'a tek golle yenilirken, 15 puanla düşme hattında kaldı. Lider Altay, pazar günü Karşıyaka'nın rakibi Fethiyespor'la berabere kaldı. Bu skorların ardından Gümüşhanespor, 49 puana ulaşıp Altay'la birlikte zirveye yeniden ortak oldu. Düşme hattının tek basamak üzerindeki Fethiyespor ise 22 puanla Karşıyaka'yla arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı.

    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 11:37
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