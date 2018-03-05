Sakarya, Ş.Urfa’ya fena patladı – Fotomaç – 05 Mart 2018
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    05 Mart 2018, Pazartesi
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    Sakarya, Ş.Urfa’ya fena patladı

    Sakarya, Ş.Urfa’ya fena patladı

    Zirveyi takip eden iki takımın kapışmasında Talha, Beykan ve Mahir’in (2) golleriyle kazanan , rakibiyle puan farkını 1’e indirdi

    , konuğu Şanlıurfa'dan 3 puanı 4 golle aldı: 4-0. Zirveyi takip eden iki takımın mücadelesinde 22'de Talha'nın golüyle öne geçen ev sahibi, 37'de Beykan'la farkı 2'ye çıkardı. İkinci devrede ise sahneye Mahir Sağlık çıktı. Tecrübeli forvet 70 ve 79. dakikalarda attığı gollerle zaferi perçinledi. Sakaryaspor bu sonuçla geçen haftaki K.Maraşspor yenilgisinin yaraları sararken, Şanlıurfaspor ise 2 maç sonra mağlubiyet yaşadı. Sakaryaspor böylece rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirdi.
    1. 05 Mart 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:37
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