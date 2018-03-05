Sakarya, Ş.Urfa’ya fena patladı

konuğu3 puanı 4 golle aldı: 4-0.Zirveyi takip eden iki takımınmücadelesinde 22'degolüyleöne geçen ev sahibi, 37'defarkı 2'ye çıkardı. İkinci devredeise sahneyeçıktı.Tecrübeli forvet 70 ve 79. dakikalardaattığı gollerle zaferi perçinledi.Sakaryaspor bu sonuçla geçen haftakiyenilgisinin yaralarısararken, Şanlıurfaspor ise 2maç sonra mağlubiyet yaşadı. Sakaryasporböylece rakibiyle arasındakipuan farkını 1'e indirdi.