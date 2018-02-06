Karşıyaka'ya büyük müjde

Takımda 2014-15 sezonunda 19 maçta forma giyen Azeri defansa olan 293 bin dolar borç, faizlerle birlikte 1.5 milyon TL seviyesine çıktı. Daha önce aralık ayı sonuna kadar ek süre alınan Shukurov, ödeme yapılmayınca kulübe FIFA kanalıyla geçen hafta 6 puan silme cezası getirdi. FIFA'nın yazısı 29 Ocak Pazartesi günü eline ulaşan Kaf-Kaf'ta yönetim, cezanın uygulanmaması için son 1 hafta ek süre aldı.



Yönetimin ikna ettiği futbolcu, uçak biletleri alınıp dün Azerbaycan'dan İzmir'e getirildi. Geçen sezon futbolu bırakıp antrenörlüğe başlayan Shukurov, uzun görüşmeler sonrası alacağını 500 bin TL seviyesine çekince ödeme yapılıp 6 puan son anda kurtarıldı. Bu sezon daha önce ligin ilk yarısında eski futbolculardan Banahene'ye 230 bin TL ödeyemediği için 3 puanından olan, Kulüp Lisans Kurulu tarafından da 3 puanı silinen Karşıyaka'da kümede kalma yarışında çok kritik 6 puanın kurtarılması, takım, taraftar ve camiaya büyük moral oldu. Kaf-Kaf, sezonun ilk yarısında Okan Şahingöz'ün yetiştiricilik bedeli ve Makukula dosyalarından ceza almaktan da taraftarın düzenlediği kampanyayla kurtulmuştu.



KOVALCHUK VE JUNİNHO SIRADA

KARŞIYAKA yönetimi, eski futbolculardan Kovalchuk ve Juninho'ya olan borçlar nedeniyle 6'şar puan ceza almamak için de kolları sıvadı. Kovalchuk'a 251 bin euro, Juninho'ya da 410 bin dolar borcu nedeniyle bu ay içinde puanlarının silinmesi ihtimali bulunan Kaf-Kaf'ta, Shukurov dosyasında iki tarafın karşılıklı özverisiyle anlaşmaya vardıklarını söyleyen Başkan Vekili Gökhan Şensan, "Shukurov, alacağının üçte ikisinden feragat etti. Süresi dolacak puan silme cezasının önüne geçtik. Alacaklı diğer futbolculardan da makul oranlara inmelerini, ödeme yapıp dosyaları kapatmayı bekliyoruz. Kendileriyle görüşme halindeyiz. Yönetim olarak kısa sürede çok fazla yükün altına girdik ve üstesinden de gelmeye çalışıyoruz. Camiamızdan da bu savaşta bizi yalnız bırakmayarak birlikte hareket etmesini ve desteğini esirgememesini istiyoruz" dedi.