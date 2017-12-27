 Karşıyaka’da yönetim istifa etti – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    ’da yönetim istifa etti

    Karşıyaka’da yönetim istifa etti

    2'nci Lig ’ta ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan ’da Başkan Mutlu Altuğ ve yönetimi, yarın şirketleşme görüşmeleri için yapılacak mali genel kurul öncesi istifa kararı aldı.

    Tarihi batağından kurtulmak için şirketleşerek transfer yasaklısı futbol takımına dışarıdan ortak bulmaya umut bağlayan ancak henüz sonuç alamayan Yeşil-kırmızılı ekipte, camia ve taraftarın tepkisini alan Altuğ istifa etti. Altuğ'un kararı sonrası yönetimi de görevi bıraktı. Yarın yapılacak genel kurulda seçim kararı alınması ve 1 ay içerisinde yeni yönetimi belirlemek için sandığa gidilmesi bekleniyor. Bu sezon borçları nedeniyle 6 puanı silinen ve yeni puan silme cezaları alma ihtimali bulunan 'da henüz yönetime aday ise çıkmadı.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:21
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