Altay, Mehmet İncebacak'ı listesine aldı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altay, transferde Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor'un orta saha oyuncusu Mehmet İncebacak'ı listesine ekledi.
Siyah-beyazlılar, Bucaspor'da kadro dışı bırakılan ve yönetimin gözden çıkardığı Mehmet için beklemeye geçti. 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle yollarını resmen ayırmasının ardından Altay yönetiminin devreye girmeyi planladığı ifade edildi. Mehmet İncebacak, sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli takımda 8 karşılaşmada görev aldı. Altay yönetimi transfer yasağını kaldırıp kadroya 2-3 takviye yapmayı yapmayı planlıyor.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:39
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Valbuena söz verdi
Toplam 3
Yorum
ayhan_a Ekici 'nin bir kez daha sakatlanması halinde takımdan gönderilmesi gerekir. İnanın onu alacak bu büyüklükte başka bir kulüp bulamaz.
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Lassana Diarra bombası!
Toplam 7
Yorum
DROGBA Korktuğunuzu bu kadar belli etmeyin yahu,tamam söz az atacağız ;) ondan sonra siz kadıköye çıkamayacaksınız:D
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Aslan'a Brezilyalı sol bek
Toplam 6
Yorum
İLK HEDEF K.ASAMOAH yerli sol bek yoktur hasan ali ismail köybaşı falan bunlar fenerin hırsından dolayı menejerlerin oyuncularla bir olup attığı büyük kazıklrdr
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