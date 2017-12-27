 Altay, Mehmet İncebacak'ı listesine aldı – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    , Mehmet İncebacak'ı listesine aldı

    <a href="/index/altay_712555967934?id=5875575a-4766-4b33-8d99-fb20b090cc9e" class="" rel="tag">Altay</a>, Mehmet İncebacak'ı listesine aldı

    TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren , transferde Kırmızı Grup'ta yer alan Bucaspor'un orta saha oyuncusu Mehmet İncebacak'ı listesine ekledi.

    Siyah-beyazlılar, Bucaspor'da kadro dışı bırakılan ve yönetimin gözden çıkardığı Mehmet için beklemeye geçti. 26 yaşındaki futbolcunun kulübüyle yollarını resmen ayırmasının ardından yönetiminin devreye girmeyi planladığı ifade edildi. Mehmet İncebacak, sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli takımda 8 karşılaşmada görev aldı. yönetimi transfer yasağını kaldırıp kadroya 2-3 takviye yapmayı yapmayı planlıyor.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:39
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