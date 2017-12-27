"Bu sene hedefimiz şampiyon olmak"
Altay Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, bu yıl hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyerek, "Tek hedefimiz bu, bunu da başarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah muvaffak oluruz" dedi.
"Tek hedefimiz şampiyonluk, inşallah muvaffak oluruz"
İlk etap hazırlıklarının 30 Aralık'ta sona ereceğini, ardından 2 Ocak'ta çalışmalara tekrar başlayacaklarını anlatan Taşdemir, şampiyonluğun tek hedef olduğunu vurgulayarak, "Murat Uluç ameliyat oldu. Şu anda yavaş yavaş bireysel çalışmalara başladı. 1 hafta sonra da takımla çalışmalara başlayacak. Takımla çalışmalara başladıktan sonra da işler daha iyi olur çok daha erken form yakalar diye düşünüyoruz. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu, bunu da başarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah muvaffak oluruz" ifadelerini kullandı.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 13:23
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Toplam 1
Yorum
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Yorum
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Yorum
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