 "Bu sene hedefimiz şampiyon olmak" – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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HEPSİ
    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    "Bu sene hedefimiz şampiyon olmak"

    "Bu sene hedefimiz şampiyon olmak"

    Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, bu yıl hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyleyerek, "Tek hedefimiz bu, bunu da başarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah muvaffak oluruz" dedi.

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı 32 puanla 2. sırada tamamlayan 'da teknik direktör İsmet Taşdemir, açıklamalarda bulundu. Ligin kendileri için yeni başladığını ifade eden Taşdemir, "Çünkü bizim için lig yeni başladı diyebiliriz. Bir tek bizim için değil, hemen hemen şampiyonluk mücadelesi veren çoğu takım için lig aslında yeni başladı. Tüm takımları da lige ortak ettik diyebiliriz. 2. yarı çok daha farklı bir Altay seyrettirmek hedefimiz" dedi.

    "Tek hedefimiz şampiyonluk, inşallah muvaffak oluruz"
    İlk etap hazırlıklarının 30 Aralık'ta sona ereceğini, ardından 2 Ocak'ta çalışmalara tekrar başlayacaklarını anlatan Taşdemir, şampiyonluğun tek hedef olduğunu vurgulayarak, "Murat Uluç ameliyat oldu. Şu anda yavaş yavaş bireysel çalışmalara başladı. 1 hafta sonra da takımla çalışmalara başlayacak. Takımla çalışmalara başladıktan sonra da işler daha iyi olur çok daha erken form yakalar diye düşünüyoruz. Bu sene şampiyon olmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu, bunu da başarmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. İnşallah muvaffak oluruz" ifadelerini kullandı.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 13:23
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