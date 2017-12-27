Nazilli Belediyespor'dan ilk takviye
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta devre arasında 12 futbolcudan kendilerine kulüp bulmalarını isteyen düşme hattındaki Nazilli Belediyespor, dış transferde ilk imzayı Keçiörengücü'nden kaleci Kıvanç Küçükkarış'a attırdı.
Siyah-beyazlı ekip, 23 yaşındaki file bekçisini sezon sonuna kadar kiraladı. Nazilli Belediye Başkanı ve Kulüp Onursal Başkanı Haluk Alıcık'ın makamında düzenlenen imza törenine futbolcunun yanı sıra Kulüp Başkanı Erdoğan Eker ve yöneticiler katıldı. Transferlerin teknik heyetin isteği doğrultusunda nokta atışı olarak devam edeceğini belirten Erdoğan Eker, "Hedefimiz ilk 5 maçta toplayacağımız puanlarla düşme hattının üzerine çıkmak. Transferlerimiz devam edecek" dedi.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 12:07
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Gunnarsson sürprizi
Toplam 6
Yorum
savaş Oğuzhan, Talisca, Atiba, Tosic, GçGönül satılabilir.Takıma katkıları az zaten.
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Everton vazgeçmiyor!
Toplam 2
Yorum
Nirvana Cenk ücreti % 10 artıyor diye Beşiktaşı bırakıp Evertona gitmek istemez . Zorla satmayın çocuğu . Beşiktaşı zayıflatmayın . 40 mly Euro eder
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''Utanıyorum, yalan söylemek zorunda kalıyorum''
Toplam 1
Yorum
bu nasil gazetecilik arsenal stadinin adi emirates... liverpool stadi anfield dir ve siz enfield diyorsunuz... orasi neresi... everton takiminin sahasini bilmiyo
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