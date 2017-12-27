Sivas Belediyespor ikinci yarıya hazırlanıyor
Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Sivas Belediyespor, bir haftalık iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.
Sivas Belediyespor ilk etap kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam edecek.
- 27 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:55
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Kocaman Kjaer'i aradı
Toplam 2
Yorum
aslan fb kjaeri kiralasa en iyi defans oyuncusu.bir de oyunculara alışmıştı takımları tanıyor.
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Beşiktaş transferi KAP'a bildirdi!
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MUROOO1903 BEŞİKTAŞ ımıza hayırlı olsun... çok iyi bi stoper tosıcı bektede kullanabılırız artık
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Gunnarsson sürprizi
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arsen l. Oğuzhan senede 4-5 maç iyi oynar.BJK için yüktür.Tolgay daha az teknik, ama her maç koşar,mücadele eder.
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