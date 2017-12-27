 Sivas Belediyespor ikinci yarıya hazırlanıyor – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    ikinci yarıya hazırlanıyor

    <a href="/index/sivas-belediyespor?id=e61e396d-ef9c-4995-af53-1bd8dddcfc57" class="" rel="tag">Sivas Belediyespor</a> ikinci yarıya hazırlanıyor

    Spor Toto 2.Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden , bir haftalık iznin ardından ikinci yarı hazırlıklarını kendi tesislerinde sürdürüyor.

    İlk yarıyı 38 puanla lider Menemen Belediyespor'un ardından aynı puanla ikinci tamamlayan , üst sıralardaki iddiasını ikinci devrede de sürdürmek istiyor. İkinci yarıya iki etaplı kampla hazırlanacak olan yeşil-beyazlı ekip birinci etap kampını 29 Aralık Cuma gününe kadar Sivas'ta sürdürecek. Teknik direktör Serdar Bozkurt yönetiminde hazırlıklarını sürdüren , yoğun bir tempoyla ikinci yarıya hazırlanıyor. Antrenmanda futbolcuların oldukça neşeli ve istekli olduğu görüldü.

    Sivas Belediyespor ilk etap kamp çalışmalarını tamamladıktan sonra ikinci yarı hazırlıklarına Antalya'da devam edecek.

    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 11:55
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