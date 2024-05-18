Haberler Futbol Al Taawon - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Taawon - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan devam ediyor. Al Taawon ile Al Shabab Riyadh karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Al Taawon - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 09:40 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 10:10
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Al Taawon - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Taawon - Al Shabab Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Taawon ile Al Shabab Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Taawon - Al Shabab Riyadh ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAAWON - AL SHABAB RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Taawon - Al Shabab Riyadh maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.20'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

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