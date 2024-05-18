Al Taawon - Al Shabab Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Taawon - Al Shabab Riyadh maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Taawon ile Al Shabab Riyadh karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Taawon - Al Shabab Riyadh ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL TAAWON - AL SHABAB RIYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Taawon - Al Shabab Riyadh maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 19.20'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.