Karşıyaka’da kriz

2. LİG Beyaz Grup'ta borç batağından kurtuluş yolu olarak görülen şirketleşip ortak bulma görüşmelerinde mesafe kat edemeyen Karşıyaka yine kaynıyor. 8 golle skor yükünü çeken Can Erdem'densonra bu sezon 3 gol atan Ali Say da yol ayrımında.