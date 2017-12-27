 Karşıyaka’da kriz – Fotomaç – 27 Aralık 2017 ;
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    27 Aralık 2017, Çarşamba
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    Karşıyaka’da kriz

    Karşıyaka’da kriz
    2. LİG Beyaz Grup'ta borç batağından kurtuluş yolu olarak görülen şirketleşip ortak bulma görüşmelerinde mesafe kat edemeyen Karşıyaka yine kaynıyor. 8 golle skor yükünü çeken Can Erdem'densonra bu sezon 3 gol atan Ali Say da yol ayrımında.
    1. 27 Aralık 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:41
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