Altay'da İbrahim Öztürk sevinci
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta zirve takipçisi Altay'da savunma oyuncusu İbrahim Öztürk'ün iyileşmesi teknik heyetin yüzünü güldürdü.
Devre arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren siyah-beyazlılarda sakatlığı nedeniyle son haftalarda forma giyemeyen İbrahim takımla çalışmalara başladı. Karşıyaka ile oynanan derbide sakatlandıktan sonra Hacettepespor deplasmanında sakatlığı nükseden deneyimli defans oyuncusu son 2 haftadaki Pendikspor ve Gümüşhanespor (D) randevularında kadroda yer almadı.
İzmir ekibinde tedavisi süren forvet Murat Uluç'un da gelecek hafta takıma katılması bekleniyor. Kamptaki ilk hazırlık maçında cuma günü Ankara Demirspor'la karşılaşacak Altay, özel karşılaşma oynayacağı diğer rakiplerini henüz belirlemedi. Siyah-beyazlılar 14 Ocak'ta İzmir'e dönecek. Öte yandan takımdan ayrılma kararı alan orta saha oyuncusu Halil Yılmaz'ın 2'nci Lig ekiplerinden Bodrum Belediyesi Bodrumspor'la görüştüğü öğrenildi. Halil'e 3'üncü Lig'de yer alan Aydınspor 1923 de talip oldu.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:51
-
Fatih Terim'in 2. yardımcısı belli oldu!
Toplam 5
Yorum
Mehmet çok sevindim Hasan Şaş'ın gelmesine Galatasaray şimdi şampiyon olur
-
Fatih Terim'in 2. yardımcısı belli oldu!
Toplam 5
Yorum
ali GS Yenilsende Yensende Taratarın Senle.Üzüntünde Sevincinde Seninle Birlikte...[GS] Terim için Teşekkürler Dursun Başkan
-
'G.Saray'ın Terim'e ihtiyacı vardı'
Toplam 1
Yorum
Yasama Türk futbolunun kalkınması için Cüneyt Tanman gibi birisinin federasyon başkanı olması şart. Bence Tanman mükemmel bir seçim olur.
Altay'da İbrahim Öztürk sevinci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.