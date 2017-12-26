Menemen'de yaprak dökümü sürüyor
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup lideri Menemen Belediyespor'da Gökhan Ünal ve Hasan Ülker'in ardından Abdulgani Demir'in de sözleşmesi feshedildi.
Sarı-lacivertli yönetim, kadrodan elenen Serdar Deniz, Eren Açıkgöz, Gökhan Sinanoğlu ve Uğur Erdoğan'la önümüzdeki günlerde resmen yolları ayıracak. Jiyan Yavuz'u Bergama Belediyespor'a kiralayan Menemen yönetimi Alper Mete, Hakkı Yıldız ile Adnan Asildaş'ı da sezon sonuna kadar başka kulüplere kiralık olarak gönderecek. Menemen ekibi ara transfer döneminde şimdiye kadar Bugsaşspor'dan golcü Yıldıray ve Gençlerbirliği'nden sağ bek Mehmet Utku Işık ile anlaştı.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:48
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Orkan Çınar'a 2 talip!
Toplam 3
Yorum
md eğer bjk de yedek kalacaksa,oynıyabileceği bir takıma kiralık verilsin,seneye takıma döndüğünde en iyi transfer olur.arda turan gibi.
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Quaresma veda mı ediyor? İşte o paylaşım
Toplam 8
Yorum
Kara Kartal 35 Insallah dogrudur takimin her turlu dengesini bozuyor
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Süper Lig'in en hırçını Beşiktaş
Toplam 4
Yorum
NABEN Evet liğin en kızaran takımı.BEŞİKTAŞIN ŞAMPİYON olması engellendi...FENER maçı ,babelin kırmızısı ,say say bitmez...
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