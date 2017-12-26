Menemen'de yaprak dökümü sürüyor

Sarı-lacivertli yönetim, kadrodan elenen Serdar Deniz, Eren Açıkgöz, Gökhan Sinanoğlu ve Uğur Erdoğan'la önümüzdeki günlerde resmen yolları ayıracak. Jiyan Yavuz'u Bergama Belediyespor'a kiralayan Menemen yönetimi Alper Mete, Hakkı Yıldız ile Adnan Asildaş'ı da sezon sonuna kadar başka kulüplere kiralık olarak gönderecek. Menemen ekibi ara transfer döneminde şimdiye kadar Bugsaşspor'dan golcü Yıldıray ve Gençlerbirliği'nden sağ bek Mehmet Utku Işık ile anlaştı.



