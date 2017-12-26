 Menemen'de yaprak dökümü sürüyor – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    Menemen'de yaprak dökümü sürüyor

    Menemen'de yaprak dökümü sürüyor

    TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup lideri 'da Gökhan Ünal ve Hasan Ülker'in ardından Abdulgani Demir'in de sözleşmesi feshedildi.

    Sarı-lacivertli yönetim, kadrodan elenen Serdar Deniz, Eren Açıkgöz, Gökhan Sinanoğlu ve Uğur Erdoğan'la önümüzdeki günlerde resmen yolları ayıracak. Jiyan Yavuz'u Bergama Belediyespor'a kiralayan Menemen yönetimi Alper Mete, Hakkı Yıldız ile Adnan Asildaş'ı da sezon sonuna kadar başka kulüplere kiralık olarak gönderecek. Menemen ekibi ara transfer döneminde şimdiye kadar Bugsaşspor'dan golcü Yıldıray ve Gençlerbirliği'nden sağ bek Mehmet Utku Işık ile anlaştı.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:48
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