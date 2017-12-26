Nazilli Belediyespor'da transfer harekatı başladı
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta düşme hattında yer alan Nazilli Belediyespor'da devre arasında 12 futbolcuyla yolları ayıran yönetim takviye çalışmalarına başladı.
Siyah-beyazlıların Amed Sportif'ten sağ bek Mazlum Demir, Niğde Belediyespor'dan sağ kanat Hasan Üstübücü, Bugsaşspor'dan santrfor Emre Torun ve Arsinspor'dan orta saha oyuncusu Serkan Demirezen ile görüşmelere başladığı öğrenildi.
Basın Sözcüsü Özgen Türken, teknik heyetin raporu doğrultusunda ara transfer döneminde 7-8 takviye yapacaklarını söyledi. Siyah-beyazlılar 12-19 Ocak'ta kongreye gidecek.
- 26 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 14:45
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15 milyon Euro'ya ret!
Toplam 10
Yorum
fenerli inşallah gider de kurtuluruz. bize çift yönlü oynayabilen orta saha lazım.
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Sakıb geliyor
Toplam 5
Yorum
TS Antalya Mas gidecek haberini duyunca inşallah Sakıb veya Atilla'dan birini alırız demiştim. Bize gelirse seneye milli takımın sol beki olur.
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RVP tavla ve okey turnuvaları düzenliyor
Toplam 8
Yorum
özgür rvp nin toplam maliyeti ne kadar 24 milyon euro gibi bişeydi yaklaşık 110 milyon tl yazık kimin parası bu yakında talk show bi yapar
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