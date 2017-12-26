 Bandırmaspor 4 oyuncu ile yollarını ayırdı – Fotomaç – 26 Aralık 2017 ;
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    26 Aralık 2017, Salı
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    4 oyuncu ile yollarını ayırdı

    Bandırmaspor 4 oyuncu ile yollarını ayırdı

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden 'da ilk yarının bitimi ile ara transfer harekatı başladı.

    İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'da devam ettiren 4 oyuncusu ile yollarını ayırdı. Büyük umutlarla transfer edilen ancak ilk yarıdaki oynadıkları futbolla hayal kırıklığı oluşturan Mesut Saray, Emre Aygün, Adem Koçak ve Yusuf Akyel ile yollar ayrıldı. İkinci yarı kampına 17 oyuncu ile devam eden Bandırmaspor'da bu oyunculardan üç tanesinin de kaleci olması çalışmaları sıkıntıya sokuyor. Bordo beyazlı taraftarlar da lige verilen arada yeni transferlerin yapılmasını dört bekliyor.

    1. 26 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:40
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