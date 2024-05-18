Al Ahli Jeddah - Abha maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ahli Jeddah - Abha maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Suudi Arabistan Pro Lig'de heyecan sürüyor. Al Ahli Jeddah ile Abha karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Al Ahli Jeddah - Abha ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

AL AHLI JEDDAH - ABHA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Al Ahli Jeddah - Abha maçı 18 Mayıs Cumartesi günü saat 21.00'de oynanacak. Karşılaşma TV8,5'ta canlı yayınlanacak.

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