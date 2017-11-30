Tahkim kurulundan Şanlıurfaspor'a ret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Şanlıurfaspor Kulübünün, geçen sezon TFF 1. Lig'de Manisaspor ile oynanan maçın sonucunu etkilemeye teşebbüs etme gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen kişi ve kulüplere ceza verilmemesine yaptığı itirazı reddetti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor Kulübünün, Gaziantepspor Kulübü futbolcusu Abdullah Elyasa Süme, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, müsabaka tarihinde Manisaspor Kulübü futbolcusu olan Gökhan Sazdağı, Manisaspor Kulübü futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı ve Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü idarecisi Nizamettin Keremoğlu (Sertkal) hakkındaki PFDK'nın kararlarına itirazı incelendi." denildi.

Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübünün itirazının usulden reddine oy çokluğuyla karar verildiği aktarıldı.