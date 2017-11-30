Tahkim kurulundan Şanlıurfaspor'a ret
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Şanlıurfaspor Kulübünün, geçen sezon TFF 1. Lig'de Manisaspor ile oynanan maçın sonucunu etkilemeye teşebbüs etme gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen kişi ve kulüplere ceza verilmemesine yaptığı itirazı reddetti.
TFF'den yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor Kulübünün, Gaziantepspor Kulübü futbolcusu Abdullah Elyasa Süme, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, müsabaka tarihinde Manisaspor Kulübü futbolcusu olan Gökhan Sazdağı, Manisaspor Kulübü futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı ve Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü idarecisi Nizamettin Keremoğlu (Sertkal) hakkındaki PFDK'nın kararlarına itirazı incelendi." denildi.
Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübünün itirazının usulden reddine oy çokluğuyla karar verildiği aktarıldı.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:27
-
Galatasaray, Fırat Aydınus ile gülüyor
Toplam 8
Yorum
KaRTaL maç sonunda FIRAT KALKANI gs.nin ezilmesini istemedi diye gazete başlıkları görür gibiyim..klasik beraberlik hakemi..haydi hayırlısı bakalım
-
''VAR olsaydı Galatasaray'ı yenerdik!''
Toplam 13
Yorum
süleyman aynalara değil sahalara bakıpta konuşuyoruz bay dely siz hala ayna aleminde yaşayın
-
Galatasaray, Fırat Aydınus ile gülüyor
Toplam 8
Yorum
1905 Aydınus temiz fenerlidir. Gsnin rakamsal üstünlüğü yakın tarihe kadar Bjkye şansının tutmasından kaynaklı.
Tahkim kurulundan Şanlıurfaspor'a ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.