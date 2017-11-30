 Tahkim kurulundan Şanlıurfaspor'a ret – Fotomaç – 30 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    30 Kasım 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Tahkim kurulundan 'a ret

    Tahkim kurulundan Şanlıurfaspor'a ret

    Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kulübünün, geçen sezon TFF 1. Lig'de Manisaspor ile oynanan maçın sonucunu etkilemeye teşebbüs etme gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilen kişi ve kulüplere ceza verilmemesine yaptığı itirazı reddetti.

    TFF'den yapılan açıklamada, "Şanlıurfaspor Kulübünün, Gaziantepspor Kulübü futbolcusu Abdullah Elyasa Süme, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, müsabaka tarihinde Manisaspor Kulübü futbolcusu olan Gökhan Sazdağı, Manisaspor Kulübü futbolcusu İsmail Haktan Odabaşı ve Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü idarecisi Nizamettin Keremoğlu (Sertkal) hakkındaki PFDK'nın kararlarına itirazı incelendi." denildi.

    Açıklamada, Şanlıurfaspor Kulübünün itirazının usulden reddine oy çokluğuyla karar verildiği aktarıldı.

    1. 30 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:27
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tahkim kurulundan Şanlıurfaspor'a ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN