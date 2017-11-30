Menemen Belediyespor'da şok ayrılık
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta pazar günü evinde Bucaspor ile karşı karşıya gelecek Menemen Belediyespor'da şok bir gelişme yaşandı.
Sarı lacivertlilerde geçen sezondan bu yana görev yapan golcü Gökhan Ünal ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Gökhan ile karşılıklı olarak vedalaştık. Kendisine takımımıza verdiği emeklerden ötürü teşekkür eder, oyuncuya bundan sonraki futbol hayatında başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.
Süper Lig'de Kayserispor'da gol krallığı yaşayan, Trabzonspor ve Fenerbahçe'de de top koşturan deneyimli forvet, bu sezon Menemen'de 7 maça çıkıp 1 kez ağları sarsmıştı.
- 30 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:31
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skorrr BJK:3-GS:1
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