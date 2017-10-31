 Kocaeli Birlikspor’da istifa – Fotomaç – 31 Ekim 2017 ;
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    31 Ekim 2017, Salı
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    ’da istifa

    Kocaeli Birlikspor’da istifa

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geride kalan 10 hafta sonunda 2 puanla 17. sırada bulunan ’un Teknik Direktörü Cem Sinan Vergül görevinden istifa etti.

    TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 haftada puan alamayan 'da teknik direktörü Cem Sinan Vergül görevinden istifa etti. Takıma ve kulübe bundan sonraki süreçte başarı dileyerek görevini bırakan Vergül olumsuz sonuçların sorumluluğunu üstlendi. İstifanın ardından açıklama yapan Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz ise, "Cem hocaya gerçekten teşekkür ediyorum. Bize gerçek manada çok katkı verdi. Hocalık şansı ve oyuncuların bireysel hatalarından kaynaklı sorun yaşadı. Ben bırakmasını istemezdim. Kendisi o heyecanını kaybettiğini, geleceğe dair takıma bir şey veremeyeceğini söyledi. Bu noktada bize bir şey demek kalmıyor. İstifasını kabul ettik. Bizim kapımız Cem Sinan'a sonuna kadar açıktır" dedi.

    Teknik ekip ve yeni teknik direktör çalışmalarıyla ilgili de konuşan Yılmaz, "Teknik ekibi parça parça kurduk. İstifa çok ani oldu. bugün geliştiği için bir çalışmamız henüz yok. Mutlaka bir hocayla anlaşacağız. Belki 1-2 hafta bu teknik ekiple devam edeceğiz. Bu arada yeni hoca için çalışmamızı yapacağız. Bu memleketin çocuklarında yetenek var. Yeter ki onlara güvenilsin, inanılsın. 32 yaşında biri 18-20 yaşındaki çocuklara sahip çıkıyorsa bu memleketin hocalarına da sahip çıkacaktır. Keşke mülki amirler de sahip çıksaydı, daha güzel olurdu. Ben yerli hocadan yanayım. Yönetim kurulunda istişare yapacağız. Analizlerimizi yapacağız. İzmitli hocalara sahip çıkacağız. Onlara bir şans daha verilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
    1. 31 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 14:56
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