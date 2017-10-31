Kocaeli Birlikspor’da istifa
TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta geride kalan 10 hafta sonunda 2 puanla 17. sırada bulunan Kocaeli Birlikspor’un Teknik Direktörü Cem Sinan Vergül görevinden istifa etti.
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 4 haftada puan alamayan Kocaeli Birlikspor'da teknik direktörü Cem Sinan Vergül görevinden istifa etti. Takıma ve kulübe bundan sonraki süreçte başarı dileyerek görevini bırakan Vergül olumsuz sonuçların sorumluluğunu üstlendi. İstifanın ardından açıklama yapan Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz ise, "Cem hocaya gerçekten teşekkür ediyorum. Bize gerçek manada çok katkı verdi. Hocalık şansı ve oyuncuların bireysel hatalarından kaynaklı sorun yaşadı. Ben bırakmasını istemezdim. Kendisi o heyecanını kaybettiğini, geleceğe dair takıma bir şey veremeyeceğini söyledi. Bu noktada bize bir şey demek kalmıyor. İstifasını kabul ettik. Bizim kapımız Cem Sinan'a sonuna kadar açıktır" dedi.
Teknik ekip ve yeni teknik direktör çalışmalarıyla ilgili de konuşan Yılmaz, "Teknik ekibi parça parça kurduk. İstifa çok ani oldu. bugün geliştiği için bir çalışmamız henüz yok. Mutlaka bir hocayla anlaşacağız. Belki 1-2 hafta bu teknik ekiple devam edeceğiz. Bu arada yeni hoca için çalışmamızı yapacağız. Bu memleketin çocuklarında yetenek var. Yeter ki onlara güvenilsin, inanılsın. 32 yaşında biri 18-20 yaşındaki çocuklara sahip çıkıyorsa bu memleketin hocalarına da sahip çıkacaktır. Keşke mülki amirler de sahip çıksaydı, daha güzel olurdu. Ben yerli hocadan yanayım. Yönetim kurulunda istişare yapacağız. Analizlerimizi yapacağız. İzmitli hocalara sahip çıkacağız. Onlara bir şans daha verilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
Teknik ekip ve yeni teknik direktör çalışmalarıyla ilgili de konuşan Yılmaz, "Teknik ekibi parça parça kurduk. İstifa çok ani oldu. bugün geliştiği için bir çalışmamız henüz yok. Mutlaka bir hocayla anlaşacağız. Belki 1-2 hafta bu teknik ekiple devam edeceğiz. Bu arada yeni hoca için çalışmamızı yapacağız. Bu memleketin çocuklarında yetenek var. Yeter ki onlara güvenilsin, inanılsın. 32 yaşında biri 18-20 yaşındaki çocuklara sahip çıkıyorsa bu memleketin hocalarına da sahip çıkacaktır. Keşke mülki amirler de sahip çıksaydı, daha güzel olurdu. Ben yerli hocadan yanayım. Yönetim kurulunda istişare yapacağız. Analizlerimizi yapacağız. İzmitli hocalara sahip çıkacağız. Onlara bir şans daha verilmesi gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
- 31 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Devleri peşine taktı! İşte Fırtına'nın istediği rakam...
Toplam 27
Yorum
CANAVAR GİBİ BU COCUK 20 DEĞİL 40 BİLE EDER CANAVAR GİBİ
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Devleri peşine taktı! İşte Fırtına'nın istediği rakam...
Toplam 27
Yorum
hadi ya sen de futboldan,futbolcudan anlıyorsun öyle mi :)))
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Ali Koç futbolun başına o ismi getirecek!
Toplam 3
Yorum
BEŞİKTAŞLI bir beşiktaşlı olarak yazıyorum. Ali koç fenerbahçeye sınıf atlatır. Türk futbolunada faydası olur.
Kocaeli Birlikspor’da istifa haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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