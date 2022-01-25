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Milli hentbolcu Alperen Arabacı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan maç öncesinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan milli hentbolcu Alperen Arabacı, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Hentbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2022 Salı 17:41
Milli hentbolcu Alperen Arabacı ambulans uçakla İstanbul'a getirildi

Kıbrıs Rum Kesimi ile oynanan maç öncesinde yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan milli hentbolcu Alperen Arabacı, Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a getirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 1. eleme turunda Güney Kıbrıs Rum Kesimi ile deplasmanda oynanan maç öncesi Covid-19 testi pozitif çıkan ve karantina için kendisine tutulan evde kalan A Milli Takım oyuncusu Alperen Arabacı'nın İstanbul'a döndüğü bildirildi.

Açıklamada, "Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla bugün İstanbul'a dönüş yapan ve sağlık durumu iyi olan Alperen Arabacı'ya acil şifalar dileriz. Oyuncumuzun Türkiye'ye dönüşü için büyük çaba gösteren Dışişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkililerimize şükranlarımız sunar, Alperen Arabacı'ya karantina sürecinde desteğini hiç esirgemeyen kardeş ülke KKTC Hentbol Federasyonu ile Dışişleri Bakanlığına teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.



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