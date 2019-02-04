Türkiye Hentbol Federasyonunun 43. kuruluş yılı
Türkiye Hentbol Federasyonu, kuruluşunun 43. yılını kutluyor.
Kuruluş yıl dönümü nedeniyle federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Geçmişte yaşadığımız heyecanlara ve başarılara her yıl bir yenisi daha eklenmekte, yeni hedefler doğrultusunda Türk hentboluna hizmet için çalışmaya devam etmekteyiz. Hentbol ailesi olarak birlik içerisinde nice yıllara ulaşmak dileğiyle yeni yaşımız kutlu olsun. Başta kurucu federasyon başkanımız Prof. Dr. Yaşar Sevim olmak üzere ebediyete intikal etmiş başkanlarımız İbrahim Selet ve Şeref Tunca'yı rahmetle anıyor, geçmişten günümüze Türk hentboluna emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."
- 4.2.2019 11:59
- Güncelleme: 4.2.2019 12:09
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'Moral kazandık'
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Yorum
karakartal Gidecek ve alınacak oyubncular var bunlar olursa seneye şampiyon olabiliriz
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Beşiktaş Kagawa ile çok farklı!
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Yorum
cascan Evet Kagava iyi kumaş ama dün BJK mız iyi oynamadı.Şansımız Antalyanın gol atamamasıydı.Takım oyunu hala yok.kopuk kopuğuz
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Teknik direktör Turgut Uçar vefat etti
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rasko baba allah rahet etsın mekanı cennet olsun
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