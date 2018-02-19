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    19 Şubat 2018, Pazartesi
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    Muratpaşa evinde galip

    Muratpaşa evinde galip

    Kadınlar ’nin lideri , ligin 18’inci hafta maçında evinde ’u 36-28 mağlup etti.

    Lig'in de sahasında 'u yenerek liderliğini sürdürdü. Süleyman Evcilmen Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk devresi ev sahibi Muratpaşa Belediyespor'un 17-16 üstünlüğüyle geçildi. Karşılaşmanın başından sonuna oyunun kontrolünü elinde tutan Muratpaşa Belediyespor, sahadan 36-28 galip ayrıldı.

    1. 19 Şubat 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:53
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