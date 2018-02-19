Muratpaşa evinde galip
Kadınlar Hentbol Süper Ligi’nin lideri Muratpaşa Belediyespor, ligin 18’inci hafta maçında evinde Osmangazi Belediyespor’u 36-28 mağlup etti.
- 19 Şubat 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 09:53
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Galatasaray'ın penaltı isyanı
Toplam 20
Yorum
GS geçen sene penaltılarla ve tarafınıza verilmeyen onlarla kırmızı kart ile şampiyon oldunuz.
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Josef kilidi
Toplam 1
Yorum
mrt son vuruşu olsa şuan real madrid barcelona gibi takımlarda oynardı ! Savunması mükemmel ama hucüm sıfır :))
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Galatasaray'dan göndermeli tweet
Toplam 10
Yorum
drogba Bu hakemide hiç sevmiyorum,Maç içinde Serdar bir mimiği var; sende kimsin len,ne diyorsun şeklindeydi.Bizi sevmiyor ;) İstemiyoruz maçlarımı
Muratpaşa evinde galip haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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