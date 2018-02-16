Türkiye Kupası eşleşmeleri belli oluyor
Hentbolda, Erkekler ve Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final eşleşmeleri 19 Şubat Pazartesi günü belli olacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, kura çekimi saat 11.00'de THF Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek.
Kura çekimine erkeklerde Büyükşehir Belediyesi Ankaraspor, Aziziye Belediyesi Termalspor, Göztepe, SELKA Eskişehir Hentbol, Beykoz Belediyespor, Adıyaman Belediyespor, Beşiktaş Mogaz, Antalyaspor, kadınlarda ise Yenimahalle Belediyesspor, Polatlı Belediyespor, Ardeşen Gençlik, İzmir Büyükşehir Belediyespor, Zağnosspor, Muratpaşa Belediyespor, Kastamonu Belediyespor ve Üsküdar Belediyespor katılacak.
Çeyrek finalin ilk maçları erkeklerde 13-14 Mart, rövanşları ise 28-29 Mart tarihlerinde oynanacak. Kadınlarda ise çeyrek finaldeki ilk maçlar 3-4 Nisan, rövanş karşılaşmaları ise 10-11 Nisan'da yapılacak.
Erkekler ve kadınlarda çeyrek final müsabakaları eleme usulüne göre 2 maç üzerinden oynanacak.
- 16 Şubat 2018, Cuma
- Güncelleme: 15:38
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