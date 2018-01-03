Hentbolda hedef Dünya Şampiyonası

Türkiye, gruptaki 3. maçını lider Hollanda ile yapacak. Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Gruptaki ilk iki maçında evinde Belçika ile 27-27 berabere kalan, deplasmanda Yunanistan'ı 25-19 mağlup eden 3 puanlı milliler, iki karşılaşmasını da kazanan Hollanda'nın ardından ikinci sırada yer alıyor.

ŞENTÜRK: "ADIM ADIM İLERLEYECEĞİZ"

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü İlker Şentürk, yaptığı açıklamada, aday kadroda 21 sporcunun bulunduğunu söyledi. Aksaray'da yarın Hollanda, 14 Ocak'ta ise Yunanistan ile karşılaşacaklarını anımsatan Şentürk, şöyle devam etti:

"Daha önce Belçika ile berabere kalıp, Yunanistan'ı yenmiştik. Aksaray'da muhteşem seyircimizin önünde Hollanda'yı mağlup etmek istiyoruz. Bunu elde ettiğimiz zaman da ilk etabı birinci olarak tamamlayacağız. Bu maçların ardından Hollanda ve Belçika maçlarımız olacak. O maçlardan da 2 veya 3 puan çıkarma hedefimiz var. Önce bu maçı kazanıp, diğer maçlara adım adım ilerleyeceğiz."

"TÜRKİYE'DE BİR İLKİ BAŞARMIŞ OLACAĞIZ"

İlker Şentürk, göreve geldiklerinden itibaren 13 maç yaptıklarını ve bu maçlardan 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle ayrıldıklarını aktardı.

Takımdaki havanın çok iyi olduğunu, herkesin şampiyonaya odaklandığını vurgulayan Şentürk, "İyi işler yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz. Amacımız ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Öncelikle bu gruptan çıkıp Dünya Şampiyonası'na katılmak için play-off oynamak istiyoruz. Bunu gerçekleştirirsek Türkiye'de bir ilki başarmış olacağız." diye konuştu.

RAMAZAN: "TAKIMIN HAVASI ÇOK İYİ"

Takım kaptanı Ramazan Döne ise İstanbul'da bir hafta süren çok iyi bir kamp dönemi geçirdiklerini dile getirdi. Hollanda'yı yenmek için sahaya çıkacaklarını ifade eden Ramazan Döne, şunları kaydetti:

"Bizim için çok önemli olan Hollanda maçını oynayacağız. Takımın havası çok iyi seviyede. İnşallah salonu dolduracak seyircilerle beraber güzel bir galibiyet almak istiyoruz. Bu şekilde rövanş için önemli bir avantajı elde etmeyi amaçlıyoruz."