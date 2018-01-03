 Milliler tam gaz – Fotomaç – 03 Ocak 2018 ;
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    03 Ocak 2018, Çarşamba
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    Milliler tam gaz

    Milliler tam gaz
    A Milli Erkek Hentbol Takımı, yarın Hollanda ile 2019 Dünya Şampiyonası Elemeleri'nde oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Karşılaşmanın oynanacağı Aksaray Hasan Dağı Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren ayyıldızlılar, bugün son idmanını yapacak.
    1. 03 Ocak 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:26
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