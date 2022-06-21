Hassan atağı

Teknik direktörlüğe Serkan Özbalta'yı getiren Hatayspor, transfere de hız verdi. Bordo-beyazlılar, kanat transferi için rotasını Danimarka'ya çevirdi. Güney ekibinin, Danimarka takımı SönderjyskE'yle sözleşmesi sona eren sağ kanat Rilwan Hassan'ı transfer etmek için harekete geçtiği öğrenildi. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, geçen sezon forma giydiği 34 maçta 2 gol, 2 asistle oynadı. Sağ kanat dışında sol kanat ve 10 numarada da oynayabilen Hassan, Midtjylland'la 2 kez lig ve kupa, SönderjyskE'de kupa şampiyonluğu yaşadı.