Hatay’da 10 bin seyirci

İki maçtır yenilmeyen Hatayspor, bugün evinde K.Gümrük'ü de eli boş göndermek istiyor. Taraftarlardan destek isteyen teknik direktör Ömer Erdoğan, "Bu maçta seyirci anlamında çok büyük destek bekliyoruz. İnşallah en az 10 bin taraftar önünde bu maça çıkmamızı sağlarlar. İyi hazırlandık, seyircimiz önünde galip gelmek istiyoruz. Cezalı oyuncumuz yok ancak sınırda oyuncularımız var. Geçen hafta Sadık Baş sakatlanmıştı. En az 2 hafta aramızda olamayacak. Onun dışında eksiğimiz bulunmuyor" diye taraftarlara seslendi.