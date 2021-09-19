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Hatayspor - Kayserispor maçı CANLI

Süper Lig'in 5. haftasında heyecan devam ediyor. Geride kalan 4 haftada 7'şer puanı bulunan Hatayspor ile Kayserispor, kozlarını Yeni Hatay Stadyumu'nda paylaşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Hatayspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Eylül 2021 Pazar 18:57
Hatayspor - Kayserispor maçı CANLI

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. 7'şer puanı bulunan iki takım da haftayı kayıpsız kapatmanın hesabını yapıyor.


HATAYSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Kamara, Adama, Ayoub, Diouf

Kayserispor: Lung, Ramazan, Kolovetsios, Yasir, Onur, Attamah, İbrahim, Mensah, Emrah, Gökhan, Thiam

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Hatayspor-Kayserispor karşılaşması saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.

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