Hatayspor - Kayserispor maçı CANLI

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 5. haftasında sahasında Yukatel Kayserispor ile karşı karşıya geliyor. 7'şer puanı bulunan iki takım da haftayı kayıpsız kapatmanın hesabını yapıyor.





HATAYSPOR-KAYSERİSPOR MAÇI 11'LERİ

Hatayspor: Munir, Kamil, Fatih, Burak, Samuel, Onur, Ruben, Kamara, Adama, Ayoub, Diouf

Kayserispor: Lung, Ramazan, Kolovetsios, Yasir, Onur, Attamah, İbrahim, Mensah, Emrah, Gökhan, Thiam

HATAYSPOR - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Hatayspor-Kayserispor karşılaşması saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 2'den canlı yayınlanıyor.