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Bakan Bak'tan milli halterci Muammer Şahin için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Muammer Şahin için tebrik mesajı yayımladı. İşte detaylar...

Halter Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 18:34
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Bakan Bak'tan milli halterci Muammer Şahin için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Muammer Şahin için tebrik mesajı yayımladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Halter Şampiyonası'nda erkekler 55 kiloda Avrupa şampiyonu olan milli sporcu Muammer Şahin'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

BAKAN DR. OSMAN AŞKIN BAK, TEBRİK MESAJINDA ŞU İFADELERE YER VERDİ:

"Bulgaristan'ın Başkenti Sofya'da devam eden Avrupa Halter Şampiyonası'nın ikinci gününde erkekler 55 kiloda mücadele eden ve koparmada 112 kiloluk kaldırışıyla altın madalya kazanan milli sporcumuz Muammer Şahin'i canı gönülden kutluyorum. Muammer Şahin'in başarılarının devamını temenni ediyorum. Avrupa Halter Şampiyonası'nda podyuma çıkacak olan tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

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